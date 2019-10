Veel automerken zijn drukdoende hun aanbod te elektrificeren. Dat zet consumenten weleens op het verkeerde been, want dit betekent niet dat de auto's volledig elektrisch worden.

In sommige gevallen gaat elektrificeren over de introductie van een plug-inhybrideaandrijflijn, maar vaak behelst het niet meer dan de toevoeging van een mild-hybridsysteem met een 48 voltboordnet. Wat is dat precies?

Het mild-hybridsysteem betekent een nieuwe toevoeging aan een toch al gecompliceerde lijst aan afkortingen. Mild-hybrides staan te boek als MHEV's, terwijl de reguliere hybride HEV genoemd wordt. De stekkerhybride heet PHEV en de volledig elektrische auto BEV.

Afkortingen, betekenissen en voorbeelden MHEV (mild hybrid electric vehicle): Ford EcoBoost Hybrid

HEV (hybrid electric vehicle): Toyota Corolla

PHEV (plug-in hybrid electric vehicle): Mitsubishi Outlander

BEV (battery electric vehicle): Tesla Model 3

Audi, BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz en Volvo zijn zomaar enkele merken die de afgelopen maanden de mild-hybridtechniek in hun modellen geïntroduceerd hebben.

Ook de nieuwe Volkswagen Golf is voorzien van het systeem, dat gebruikmaakt van een 48 voltlithium-ionbatterij die aan een riemstartgenerator gekoppeld is. Dit onderdeel neemt onder meer de taak van de startmotor over. Tijdens het accelereren zorgt het mild-hybridsysteem bovendien voor een steuntje in de rug.

Volkswagen levert de techniek in eerste instantie in combinatie met de 115 pk sterke driecilinderbenzinemotor en de 1,5 liter-viercilinderbenzinekrachtbron (150 pk). De motoren zijn gekoppeld aan een automaat. Uiteindelijk moet het mild-hybridsysteem voor het gehele modelaanbod beschikbaar komen. Het merk claimt afhankelijk van het rijgedrag een brandstofbesparing van 0,4 liter per 100 kilometer.

De nieuwe Golf werd enige tijd geleden gesnapt tijdens een fotoshoot. (Foto: AutoWeek)

'Grenzen van het boordnet wel bereikt'

Veel systemen werken echter nog gewoon op 12 volt. Daarom werken de meeste fabrikanten die de techniek toepassen met een dubbelsysteem, waarbij 48 volt via een gelijkstroomomvormer wordt omgezet naar 12 volt en andersom. Zo gaat elektronica die een lage spanning nodig heeft niet kapot van de 48 volt die door de nieuwe typen startergeneratoren opgewekt wordt.

"De grenzen van de 12 voltaccu zijn wel zo'n beetje bereikt. Niet van de accu zelf, maar eerder van het boordnet. Dat piekt bij ongeveer 250 ampère, meer kan het niet aan. Wil je meer, dan moeten er dikkere kabels in een auto. Gezien de hoeveelheid kabels die al in een voertuig verwerkt zitten, betekent dat veel extra gewicht en kosten. De oplossing waar nu steeds meer voor gekozen wordt, is niet de stroom verhogen maar de spanning", aldus AutoWeek-journalist Cornelis Kit, die zich toelegt op techniek.

Het 48 voltboordnet maakt de toepassingen van zaken als een elektrische compressor mogelijk. (Foto: Audi)

'Steeds grotere stroomverbruikers op een auto'

Dit maakt de toepassingen van krachtigere stroomopwekkers mogelijk. Dat komt goed uit, aangezien ook de dynamo van een auto niet veel meer kan leveren dan de genoemde 250 ampère. Daarnaast monteren de merken steeds vaker grotere stroomverbruikers. Daarbij kun je denken aan de elektrische compressor die Audi in sommige modellen op de dieselmotor schroeft.

"Je ziet dat er al auto's zijn met elektrisch werkende stabilisatorstangen. Ook dergelijke schokdempers liggen in het verschiet. Beide vragen behoorlijk wat vermogen. Voor al dat soort zaken is een 48 voltboordnet bij uitstek geschikt", aldus Kit.

De elektrisch werkende stabilisatorstang op de achteras van een Audi Q7. (Foto: Audi)

