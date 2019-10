Het team achter de Bloodhound-recordauto maakt zich op voor een test in Zuid-Afrika, waarbij snelheden van 804 kilometer per uur gehaald moeten worden. Het eindelijke doel is om het snelheidsrecord te land te breken.

Dat record werd in 1997 gevestigd door de Thrust SSC. Bestuurder Andy Green haalde toentertijd een snelheid van bijna 1.228 kilometer per uur. De Bloodhound, met opnieuw Green achter het stuur, mikt op een snelheid van 1.609 kilometer per uur. Het team wil in 2021 of 2022 een poging gaan wagen.

Ter voorbereiding strijkt het Bloodhound-team volgende maand neer in Zuid-Afrika, om de snelheid op te schroeven naar 804 kilometer per uur. Twee jaar geleden werd de recordauto al getest op snelheden van zo'n 322 kilometer per uur, toen nog op het vliegveld van Cornwall in het zuidwesten van Engeland.

De tests in Zuid-Afrika zijn voor zowel de auto als het team de generale repetitie voor de definitieve recordpoging. Zo zullen alle te volgen procedures opgesteld en geperfectioneerd worden, zoals de regels omtrent de radiocommunicatie en het werken in een woestijn.

Hier moet het gaan plaatsvinden, in de Hakskeen zoutpan van de Kalahari woestijn. (Foto: Bloodhound)

Straaljagersmotor zorgt voor aandrijving

Er staan dertien pogingen gepland op een traject van 16 kilometer in de Hakskeen Pan van de Kalahari woestijn, waarbij de snelheid steeds met ongeveer 80 kilometer per uur verhoogd zal worden. Daarvoor zijn een flink aantal aanpassingen nodig, zoals het vervangen van de banden door aluminium schijven, die 90 kilo per stuk wegen.

Deze schijven elimineren het risico van een klapband, maar het betekent ook dat er minder grip is. Volgens Bloodhound zit de auto tussen de 322 en 483 kilometer per uur in een grensgebied wat stabiliteit in een rechte lijn betreft. Dat is er op een zeker moment niet langer vanwege het contact van de wielen met de ondergrond, maar als gevolg van de aerodynamica van het voertuig.

De Bloodhound-recordauto wordt aangedreven door een straalmotor van Rolls-Royce, die ook in het Eurofighter Typhoon-jachtvliegtuig zit. De motor levert een voortstuwingskracht van 9 ton, wat volgens het team gelijk staat aan 54.000 pk.

De recordauto, hier nog met rubberen banden. (Foto: Bloodhound)

'Het gaat nu echt gebeuren'

Het team heeft de afgelopen jaren niet alleen voor technische uitdagingen gestaan, maar kampte ook met financiële problemen. Zo werd vorig jaar bekend dat het Bloodhound-team op zoek was naar geldschieters.

In maart van dit jaar werd een oplossing gevonden in een nieuwe eigenaar en een andere overkoepelende organisatie: Grafton LSR, met CEO Ian Warhurst aan het hoofd. Het team werd vervolgens overgeplaatst naar de campus van de technische hogeschool in de Engelse plaats Berkeley.

Warhurst heeft de afgelopen maanden bemoedigende ontwikkelingen gezien. "Het team heeft de uitdaging met beide handen aangegrepen. Hetgeen waar zo lang over gesproken is, gaat nu echt gebeuren", zo zegt hij in een persbericht.

De montage van de brandstoftank. (Foto: Bloodhound)