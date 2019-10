Porsche staat samen met Pon Porsche Import met een speciale versie van de 911 Carrera 4S stil bij het feit dat de Nederlandse importeur zeventig jaar bestaat. Vanwege het overlijden van Ben Pon junior eerder deze week is het model vernoemd naar de man die het gezicht van Porsche in Nederland was.

De Porsche 911 Carrera 4S Ben Pon jr., zoals het model voluit heet, is uitgevoerd in dezelfde kleur als de allereerste in Nederland geleverde Porsche, een 356. Dat was in 1949, kort na de ondertekening van het contract tussen Pon en Porsche. Pon was daarmee de eerste Porsche-importeur ter wereld.

De speciale 911 is voorzien van onder meer een zogeheten SportDesign voorbumper, aluminium sierlijsten rond de ruiten en retroaccenten in het interieur, waaronder speciale bekleding. Ook is het binnenste van de auto voorzien van plaatje op het dashboard met daarop de naam van Ben Pon Junior.

Porsche Panamera bestaat tien jaar

Porsche zelf viert ook een jubileum: de Panamera bestaat tien jaar. De Panamera 10 Years Edition kan worden geleverd als Panamera 4- of als E-Hybrid-versie en is te herkennen aan de witgoud metallic gespoten lichtmetalen wielen van 21 inch. Daarnaast is de speciale uitvoering extra rijk uitgerust.

