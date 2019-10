BMW heeft met de X5 en X6 M zijn nieuwe M-modellen gepresenteerd. Een 600 pk sterke V8-motor zorgt voor de aandrijving; de Competition-versies hebben zelfs 625 pk.

Met vierwielaandrijving resulteert dat in een acceleratie van 0 naar 100 kilometer per uur van 3,9 seconden. De Competition-uitvoeringen doen die sprint in 3,8 seconden.

De topsnelheid is begrensd op 250 kilometer per uur. Tegen betaling is die begrenzing te verruimen naar 290 kilometer per uur. Een aangepast onderstel en krachtigere remmen moeten het vermogen in goede banen leiden.

De nieuwe M-modellen zijn te herkennen aan grote koelopeningen, andere uitlaatopeningen, een gewijzigde achterbumper en 21-inchwielen. Een maat groter is ook mogelijk.

