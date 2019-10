Een los navigatietoestel van TomTom zie je steeds minder aan de voorruit hangen. Toch speelt de Nederlandse multinational achter de schermen mee in de top van het vakgebied. Bovendien zal het belang van navigatiesystemen met de komst van elektrische en zelfrijdende auto's alleen maar toenemen. Antoine Saucier, managing director van TomToms Automotive-afdeling, legt uit welke kansen er liggen voor het bedrijf.

De Automotive-afdeling is een van drie drie pijlers waar TomTom op rust. De tak levert producten en diensten zowel aan de autofabrikanten zelf, als aan toeleveranciers die infotainmentsystemen maken. De consumentendivisie levert de bekende TomTom-toestellen, terwijl de Enterprise-afdeling navigatieoplossingen aan technologiegiganten zoals Microsoft, Uber en Apple verkoopt. TomTom is dus ook via Apple Maps in de auto aanwezig.

De Automotive-afdeling startte tien jaar geleden met een samenwerking met Renault in Europa, waarna Toyota volgde in Japan. Inmiddels is de hele Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie een afnemer, net als PSA, het moederbedrijf van Citroën, DS, Opel en Peugeot. Ook Fiat Chrysler Automobiles, Mazda en Subaru behoren tot het klantenbestand.

Jeep is een van de klanten van TomTom. Hier de kaartweergave in een Jeep Compass. (Foto: Jeep)

'Speciaal routeprofiel voor elektrische auto's'

"Navigatie-oplossingen met up-to-date verkeersinformatie, meldingen over flitsers en tegenwoordig ook over laadpalen, worden steeds belangrijker. Temeer omdat elektrische auto's behoefte hebben aan specifieke routes die het accumanagement ondersteunen en tegelijk de 'actieradiusangst' wegnemen door de laadstations naadloos in de route te integreren", zegt Saucier.

Een route speciaal voor elektrische voertuigen houdt niet alleen rekening met de afstand, maar ook met hellingen en de invloed van de buitentemperatuur, wat bij een elektrische auto van invloed is op de actieradius.

"Met al die parameters gaan we aan de slag om een omvangrijk routeprofiel te maken, dat op zijn beurt wordt gecombineerd met een rijdersprofiel. De ene bestuurder rijdt veel bewuster dan de andere, maakt meer of minder gebruik van de airco en past de regels van het ecorijden al dan niet toe. Die informatie verwerken we in de af te leggen route, al dan niet in combinatie met de rijhulpsystemen van de wagen in kwestie", aldus de TomTom-man.

Een route voor elektrische auto's houdt niet alleen rekening met afstand, maar ook met hellingen. (Foto: Renault)

'Het Netflix van autonoom rijden worden'

Ook de ontwikkeling richting autonoom rijden biedt kansen voor een bedrijf als TomTom. Hiervoor is namelijk HD-kaarten en slimmere localisatiesoftware nodig. "In de toekomst volstaat het dus niet meer om te weten op welke weg en in welke richting je rijdt, maar gaat ook je exacte positie op die weg en zelfs binnen je rijvak een rol spelen. Kortom: de precisie wordt veel groter en de hoeveelheid data die daarbij komt kijken natuurlijk ook", legt Saucier uit.

Zo gezien wordt het ook veel belangrijker om aanpassingen aan het verkeersnet, zoals na wegwerkzaamheden of bij omleidingen, direct door te geven aan de automobilist. "De vooraf geïnstalleerde HD-kaarten zijn dus niet zozeer de uitdaging, maar wel de instant updates die de autonome rit zo veilig mogelijk moeten maken. Deze worden straks met gedetailleerde updates letterlijk naar je voertuig gestreamd. Net zoals Netflix op tv."

Navigatiesystemen in de auto zijn lang niet altijd perfect. (Foto: TomTom)

'Dit vakgebied beheersen bedrijven buiten auto-industrie vaak niet'

Naast kansen zijn er ook tal van uitdagingen, zeker nu TomTom zich vaker en meer in het vaarwater van technologiegiganten als Google begeeft. Wat Saucier betreft is dat alleen maar goed, zodat het bedrijf alert blijft. Toch denken ze bij TomTom dat ze dankzij hun lange ervaring in de auto-industrie een voorsprong op de rest hebben.

"Het is enorm complexe materie. Tel daar nog de interactie bij met al die nieuwe sensoren, waar we sterk in zijn, en je krijgt een vakgebied dat een bedrijf dat niet binnen de auto-industrie werkt niet zomaar kan beheersen. En dan zwijg ik nog over de torenhoge veiligheidseisen die bij autonoom rijden komen kijken."

Ook leunen steeds meer mensen op hun smartphone in de auto, die ze via Apple Carplay of Android Auto aan het infotainmentsysteem van het voertuig koppelen, om zo te navigeren. "Sommige gebruikers zijn er zo aan gehecht, dat ze ongemakken als gedoe met kabeltjes en het verlies van het gps-signaal in tunnels op de koop toenemen, wat ons dan weer motiveert om met betere oplossingen voor de dag te komen - zoals spraakbediening en de aangehaalde routeprofielen voor elektrische auto's", aldus Saucier.

Uiteindelijk, als rijden deels of volledig geautomatiseerd wordt, denkt Saucier dat het gebruiksgemak van een smartphone niet meer op zal wegen tegen de veilige bediening van een geïntegreerd systeem. Denk daarbij ook aan agenda-afspraken die automatisch in de navigatie belanden en elektrisch rijden bijna zorgeloos kunnen maken. "Zo'n geïntegreerde aanpak is hoe dan ook waar we naartoe gaan."

Steeds meer mensen gebruiken hun smartphone in de auto via Apple Carplay en Android Auto. (Foto: Toyota)

Dit verhaal stond in AutoWeek 41