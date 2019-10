In september zijn meer dan 5.500 nieuwe exemplaren van de Tesla Model 3 verkocht. Daarmee ligt de Tesla op koers om de bestverkochte auto van Nederland van 2019 te worden, zo blijkt uit gegevens van RAI Vereniging en BOVAG.

Met 5.768 registraties in september beleefde de volledig elektrische Model 3 verreweg de beste maand van het jaar. Dat was tot op heden juni met 2.483 stuks. Er rijden nu 13.350 exemplaren rond in ons land.

Een dergelijk aantal registraties in een maand tijd is uitzonderlijk. Mitsubishi kwam daar in december 2013 voor het laatst in de buurt toen het 4.959 stuks van de Outlander PHEV op kenteken zette.

De voorsprong van de Model 3 op de rest van de modellen in september is fors. Van de Opel Karl werden 1.755 exemplaren geregistreerd, terwijl de Ford Fiesta 963 keer op kenteken ging. De Peugeot 108 en Kia Niro maken de top vijf compleet.

Tesla was dankzij het succes van de Model 3 in september tevens het bestverkopende merk, gevolgd door Opel en Peugeot. Volkswagen, de traditionele nummer een, viel terug naar plaats vijf.

Verkoop top tien merken september 2019 Tesla: 5.890

Opel: 3.595

Peugeot: 2.631

Toyota: 2.585

Volkswagen: 2.280

Renault: 2.269

Ford: 2.215

Kia: 1.911

Mercedes-Benz: 1.895

BMW: 1.627

Verkoop top tien modellen september 2019 Tesla Model 3: 5.768

Opel Karl: 1.755

Ford Fiesta: 963

Peugeot 108: 839

Kia Niro: 820

Renault Clio: 810

Toyota Aygo: 787

Ford Focus: 684

Opel Astra: 642

Volkswagen Golf: 608

