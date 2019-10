Vanaf dinsdag zijn pompstations met twee of meer tankinstallaties voor benzine wettelijk verplicht de zogeheten E10-benzine te verkopen. Niet alle voertuigen zijn daar even geschikt voor.

Om die reden doe je er verstandig aan te controleren of er E10-benzine in je auto kan.

Bij nieuwe auto's met een registratiedatum van na 12 oktober 2018 zit bij de vulopening een sticker die aangeeft of het voertuig al dan niet geschikt is voor de nieuwe brandstof. Met een iets oudere auto kun je terecht op de website E10check.

Daarnaast zijn er voertuigen die geschikt zijn voor E10 maar die vanwege het prestatieniveau of de compressieverhouding van de motor een brandstof met een hoger octaangetal nodig hebben. Die automobilisten kunnen overstappen op de zogeheten premium-brandstoffen, waaronder BP Ultimate, Esso Synergy Supreme+, Shell V-Power en Total Excellium.

E10 bestaat voor 10 procent uit natuurproducten

E10-Benzine bestaat voor 10 procent uit bio-ethanol, een alcohol die wordt gemaakt van natuurproducten zoals mais en riet- en bietensuiker. Door het aanlengen met bio-ethanol komt er bij de ontbranding van de benzine tot 2 procent minder CO2 vrij.

E10-benzine moet voor een verlaging van de CO2-uitstoot zorgen. (Foto NU.nl)

Sommige voertuigen minder geschikt voor E10

Het gros van het Nederlandse wagenpark is geschikt voor E10-benzine. BOVAG schat dat ongeveer 700.000 voertuigen mogelijk last kunnen krijgen van de omschakeling naar E10. Dat staat gelijk aan 8,2 procent van het totaal aantal personenwagens in Nederland.

Bovendien komen voertuigen die in de basis minder geschikt zijn voor E10-benzine niet direct in de problemen. Bij veelvuldig tanken van E10, wat van nature iets agressiever is dan benzine, kan de aanslag aan de binnenzijde losraken en het brandstofsysteem vervuilen. Het advies is in dat geval om tijdig het brandstoffilter te controleren en zo nodig te vervangen.

Klassiekers kunnen problemen krijgen

Daarnaast zijn niet alle materialen van het brandstofsysteem geschikt voor E10. Dit geldt met name voor klassiekers. Zo zijn de rubbers van de slangen en afdichtingen mogelijk niet bestendig tegen de nieuwe brandstof. Ook aluminium en zink kunnen er minder goed tegen. De eerder genoemde premium-brandstoffen kunnen uitkomst bieden.

Overigens geldt de wettelijke verplichting om E10-benzine aan te bieden niet voor kleine pomphouders die maar één product verkopen.