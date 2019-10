Afgelopen weekend zijn de in beslag genomen voertuigen van de zoon van een controversiële Afrikaanse leider onder de hamer gegaan. De vier meest bijzondere sportwagens uit de collectie brachten samen meer dan 15 miljoen euro op, vooral dankzij een bedrag van 7,6 miljoen euro voor een zeer bijzondere Lamborghini.

De auto in kwestie is een Lamborghini Veneno Roadster, nummer zeven van de in totaal negen geproduceerde exemplaren. Het verkochte model had slechts 325 kilometer op de teller staan.

De collectie, die verder onder meer uit een Ferrari LaFerrari, een zeldzame Koenigsegg One:1, een Bugatti Veyron en een McLaren P1 bestond, werd in 2016 in Zwitserland in beslag genomen en bestond uit in totaal 25 voertuigen.

De Koenigsegg One:1 wisselde voor 4,24 miljoen euro van eigenaar, terwijl de Ferrari LaFerrari ruim 2 miljoen euro opbracht. De McLaren P1 werd afgehamerd op 1,16 miljoen euro. De gehele verzameling bracht bij veilinghuis Bonhams ongeveer 27 miljoen euro op.

De pronkstukken op rij, met de Lamborghini uiterst links. (Foto: Bonhams)

Ook andere dure auto's in beslag genomen

De wagens waren van Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresident van Equatoriaal Guinea. In 2012 overkwam Obiang Mangue hetzelfde in Frankrijk. Toen namen de autoriteiten onder andere een Bugatti Veyron Grand Sport en een Maserati MC 12 in beslag. In Zwitserland liep een zaak naar corruptie en witwassen tegen hem.

De familie Obiang Mangue, met president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo aan het hoofd, regeert op autoritaire wijze over het olierijke staatje aan de westkust van het continent. De 77-jarige president is al veertig jaar aan de macht en is daarmee het langstzittende staatshoofd van Afrika. De vicepresident is zijn zoon.

Het privévermogen van Teodoro Nguema Obiang Mangue (r) wordt geschat op 600 miljoen dollar. (Foto: AFP)