Ben Pon is maandag op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was de zoon van de oprichter van familiebedrijf Pon Holdings, Ben Pon senior.

Pon Holdings is de moedermaatschappij van een wereldwijd conglomeraat van bedrijven, en is in Nederland onder meer importeur van Volkswagen.

Pon werd ook wel 'mister Porsche' genoemd, een bijnaam die hij overhield aan zijn directeurschap bij Pon Porsche Import tussen 1965 en 1988. Hij breidde in die tijd onder meer het dealernetwerk in Nederland uit. Hij bleef ook hierna betrokken bij het bedrijf.

In de jaren 60 was Pon actief als autocoureur in de Formule 1. Ook nam hij deel aan de Olympische Spelen van 1972, op het onderdeel kleiduivenschieten.

In 1988 nam Pon afscheid van het familiebedrijf, en begon in Californië een wijngaard.

In augustus 2019 werd bekendgemaakt dat de hoofdtribune op het circuit van Zandvoort naar Pon zou worden vernoemd. "Het is Ben helaas niet meer gegund om volgend jaar nog een ronde over het circuit te rijden", staat in het persbericht van Pon Holdings. Pon was de oudste Nederlandse Formule 1-coureur.