Toyota heeft wereldwijd inmiddels meer dan tien miljoen exemplaren van de Land Cruiser verkocht, de legendarische terreinwagen die 1951 voor het eerst van de band liep.

Het model had dus ruim 68 jaar nodig voor het bereiken van de verkoopmijlpaal. Sinds 1955 wordt de auto ook naar de rest van de wereld geëxporteerd. De Land Cruiser is het langst lopende model van Toyota.

Het model heeft een grote schare liefhebbers, vooral in de minder toegankelijke gebieden van de wereld. In 2013 beleefde de Land Cruiser zijn beste jaar, toen er bijna 450.000 exemplaren verkocht werden. Dit jaar staat de teller op meer dan 250.000 stuks. De grootste afzetmarkt voor de Land Cruiser is het Midden-Oosten, gevolgd door Europa.

In Nederland kan de Land Cruiser op weinig belangstelling rekenen. Er zijn de afgelopen tien jaar zo'n drieduizend exemplaren op (geel) kenteken gegaan. Het model is in tegenstelling tot een concurrent als de Mitsubishi Pajero echter nog wel gewoon te koop in ons land.

De prijzen van de driedeursversie beginnen bij 76.600 euro. Een vijfdeurs Land Cruiser kost minimaal 80.685 euro.

