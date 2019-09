Volvo onthult in oktober een volledig elektrische variant van de XC40, het op een na populairste model van het merk in Nederland. Volvo zet daarbij traditiegetrouw in op veiligheid, zo laat het bedrijf op woensdag weten.

De XC40 wordt de eerste volledig elektrische auto van het Zweedse merk. Wel levert het al een aantal jaar geëlektrificeerde modellen, zoals de plug-inhybride V60. Ook de XC40 is leverbaar met plug-inhybrideaandrijflijn.

"Ongeacht de krachtbron moet een Volvo veilig zijn. De volledig elektrische XC40 is nu een van de veiligste modellen die we ooit hebben gemaakt", aldus Malin Ekholm, het hoofd van Volvo's veiligheidsafdeling.

De auto is zo gebouwd dat zowel de inzittenden als het accupakket zoveel mogelijk ongedeerd blijven bij een ongeval. Zo krijgt de batterij zijn eigen kreukelzone en zijn de plekken waar de elektrische aandrijflijn is geïntegreerd versterkt.

Informatie over de accucapaciteit, laadtijd en reikwijdte is nog niet beschikbaar. Dat wordt in de aanloop naar de onthulling op 16 oktober bekendgemaakt.

