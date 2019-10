Een gemiddelde elektrische auto kost nog steeds veel geld. Een bedrag van rond de 40.000 euro is eerder regel dan uitzondering. Van dat geld kun je ook een tweedehands Tesla aanschaffen. Maar doe je jezelf daar een plezier mee?

De volledige test stond in AutoWeek 39

De Model S zette het merk Tesla in Nederland en elders op de kaart. De auto is weliswaar al sinds 2013 in vrijwel ongewijzigde vorm op de markt, maar zeker aan de achterzijde zijn er praktisch geen verschillen met de exemplaren uit bouwjaar 2019. Kortom, een zes jaar oude auto kan voor de leek gemakkelijk doorgaan voor een nieuwe.

Aan de binnenzijde van de Tesla Model S zijn de verschillen tussen de eerste en meer recente exemplaren eveneens minimaal. In beide gevallen wordt het dashboard gedomineerd door een groot aanraakscherm. Wat hooguit opvalt zijn het andere stuurwiel en de afwerkingsopties. Ook de stoelen zijn inmiddels aangepast.

Lastig van een nieuwe te onderscheiden, deze zes jaar oude Tesla. (Foto: Tesla)

Accucapaciteit gaat nauwelijks achteruit

Op dergelijke tweedehands modellen, veelal tussen de vijf en zes jaar oud, zit een garantie van twee jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat eerder bereikt wordt. Gedurende die periode kun je ook een beroep doen op 24-uurs pechhulp.

Ondanks dat een elektrische auto een fractie van de onderdelen bevat van een regulier voertuig met verbrandingsmotor en daardoor in de basis een betere betrouwbaarheid heeft, zijn veel mensen huiverig voor wat zij als nieuwe techniek ervaren.

Veel fabrikanten van elektrische auto's, waaronder Tesla, bieden acht jaar garantie op de batterij en aandrijfeenheid. Bij het Amerikaanse merk geldt dat modellen van voor 2015 met een accupakket van minder dan 70 kWh een garantie van acht jaar of 200.000 kilometer hebben. De auto's met een grotere batterij ontvangen garantie van dezelfde duur maar dan met een onbeperkt aantal kilometers.

Uit door Tesla-eigenaren verzamelde gegevens van ruim 300 voertuigen blijkt overigens dat de accucapaciteit na 100.000 kilometer gemiddeld nog zo'n 95 procent is. De trend laat bovendien zien dat de capaciteit pas onder de 90 procent komt na 300.000 kilometer.

De accucapaciteit heeft weinig onder (correct) gebruik te lijden. (Foto: Tesla)

Updates houden oude modellen bij de tijd

Waar je in een vergelijkbare auto uit 2013 veelal te maken hebt met inmiddels verouderde hardware en software, wordt het infotainmentsysteem van de Tesla continue voorzien van zogeheten over-the-air (OTA) updates. Dus niet alleen ziet het dashboard er nog hetzelfde uit, alles werkt ook zoals het in een nieuwe versie doet. Bij Tesla hanteert men dan ook geen modeljaaraanduidingen zoals dat bij andere merken wel het geval is.

Zaken die de afgelopen jaren dankzij OTA-updates werden toegevoegd, zijn een groter bereik en betere prestaties, sneller laden, nieuwe veiligheidsfuncties, een Autopilot-functionaliteit en de beroemde grappen en grollen van het merk, waaronder Tesla Arcade.

Om alles soepel te laten draaien, laat het merk ook de hardware niet ongemoeid. Zo werd er in maart 2018 een nieuwe Multipoint Control Unit toegevoegd voor de aansturing van de gebruikersinterface. Dit maakte een snellere verwerking en beeldweergave mogelijk, waarmee een wat oudere Tesla vanaf de bestuurdersstoel gezien weer helemaal bij de tijd is.

Dankzij updates functioneren zaken in een oudere Tesla als in een nieuwere. (Foto: Tesla)

Niet helemaal vrij van reparaties

Reparaties waar modellen van een aantal jaar oud rekening mee moet houden hebben betrekking op relatief kleine zaken, zoals de ruitensproeierpomp. Ook de bandenspanning sensor moet nog wel eens vervangen worden, net zoals de sleutel van de auto.

De deurgrepen die bij aanraking uitschuiven hebben in het verleden ook nog wel eens steken laten vallen. Als deze niet meer rechtzitten, dus als er te hard aan getrokken is, kan een nieuwe kalibratie de oplossing zijn. In het ergste geval moet de handgreep in zijn geheel vervangen worden.

Om de techniek te ontzien kun je via het aanraakscherm de instellingen zo aanpassen dat alleen de deur van de bestuurder opent in plaats van alle vier.

De zogeheten used-auto's die Tesla zelf aanbiedt, ondergaan een mechanische inspectie op 70 punten, waarbij onder meer de batterij en aandrijflijn, onderstel, remsysteem, de elektrische installatie, het interieur en de carrosserie worden gecontroleerd.

De bijzondere deurgrepen kunnen om extra aandacht vragen. (Foto: Tesla)

Nieuwe Model S komt verder dan ooit

Aan de huidige Model S wordt nog steeds gesleuteld. Na de recente update voor de aandrijflijn komt de auto verder dan ooit: meer dan 600 kilometer op een acculading, aldus Tesla. AutoWeek testte de vernieuwde Model S Long Range en zag bij de eerste keer volladen een rijbereik van 585 kilometer in het instrumentarium, wat gebaseerd is op de manier waarop de berijders van de auto met de stroom omspringen.

Tijdens de test gaf de auto na 369 kilometer aan nog 84 kilometer te kunnen rijden, wat neerkomt op een bereik van 453 kilometer. Gezien het rittenpatroon dat voor 80 procent uit snelwegkilometers en voor 20 procent uit provinciale wegen bestond, is dat nog altijd een nette prestatie. Bij meer stadskilometers en ritten binnendoor is meer dan 550 kilometer zeker haalbaar.

Met de Audi E-Tron en de Mercedes EQC werd onder dezelfde omstandigheden 330 tot 340 kilometer op een lading afgelegd, hetgeen neerkwam op een hoger verbruik dan de Tesla Model S Long Range laat zien: 19,7 kWh.

