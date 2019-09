Het van origine Britse automerk MG keert terug op de Nederlandse markt met een elektrisch model: de ZS EV. De auto is vanaf volgende maand te bestellen.

De MG ZS EV wordt leverbaar vanaf 29.990 euro. Voor dat bedrag levert het merk de compacte elektrische SUV in Comfort-uitvoering. De Luxury-versie staat voor 31.990 euro in de prijslijst. Proefrijden kan bij de vestiging in Amsterdam en op een nog bekend te maken pop-uplocatie.

De vanafprijs van 29.990 betekent dat de MG de voordeligste volwaardige elektrische auto van Nederland wordt. Alleen de Smart en het elektrische trio Seat Mii, Skoda Citigo en Volkswagen e-Up zitten onder dat prijsniveau, maar dat zijn stuk voor stuk stadsauto's.

De ZS EV heeft een op de vooras geplaatste elektromotor van 150 pk. Het accupakket is er een van 44,5 kWh, waarmee een actieradius van op papier 263 kilometer haalbaar moet zijn. Elders in de wereld is de ZS, die in 2015 op de markt kwam, ook met benzinemotoren verkrijgbaar.

MG is vooral bekend van zijn open tweezitters, zoals de MGB uit de jaren zestig en de MG F uit de jaren negentig. MG is sinds 2006 in Chinese handen.

