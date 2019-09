Het kabinet wil op 1 juli 2020 nieuwe bpm-tabellen presenteren naar aanleiding van de gewijzigde testmethode voor emissies en het verbruik van nieuwe auto's. Dit moet een forse verhoging van de bpm een halt toeroepen.

Het ministerie van Financiën gaat de bpm-tabellen aanpassen naar aanleiding van de hogere uitstoot die wordt gemeten met de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), heeft het kabinet gisteren aangekondigd.

De testmethode is een betere afspiegeling van echte rijomstandigheden dan de oude procedure, de New European Driving Cycle (NEDC). De methode resulteert echter in hogere emissiecijfers en daarmee hogere nieuwprijzen, zonder dat de auto's daadwerkelijk meer uitstoten.

Het plan is om uit te gaan van een gemiddeld 10 procent hogere uitstoot plus een extra 15 gram CO2 per kilometer voor een specifiek model.

De grenzen van de schijven waarin je per gram CO2 een bepaald bedrag aan bpm betaalt (in de hoogste schijven is dat zomaar honderden euro's per gram) worden verlegd en de tarieven per schijf gaan iets omlaag.

Bij een plotselinge verlaging wordt de bpm weer aangepast

Wel zegt het kabinet de vinger aan de pols te houden. Bij een plotselinge, snelle verlaging van de CO2-uitstoot zal de bpm weer worden aangepast, zodat de belasting niet te snel daalt.

BOVAG en RAI, die gelobbyd hebben voor aanpassingen, laten weten de plannen eerst te willen doorrekenen en daarna met een reactie komen.

Op dinsdag waarschuwde Subaru nog voor de gevolgen van een ongewijzigde bpm-tabel. Een Subaru Outback wordt per 1 januari ruim 1.600 euro duurder, terwijl een Subaru XV 1.831 euro in prijs zal stijgen. Ook veel modellen van andere merken zullen begin volgend jaar duurder worden.

