Bij de aanschaf van een auto moet je goed opletten: de datum van eerste toelating en het bouwjaar zijn niet automatisch hetzelfde. Er kan zomaar een paar jaar verschil tussen zitten. Gelukkig kun je op tal van plekken informatie over de productiedatum van het voertuig vinden. Hier kan je dat vinden.

Tijdens de dieselcrisis zijn tal van moeilijk verkoopbare diesels op enorme parkeerplaatsen neergezet. Deze auto’s zijn alleen met grote kortingen en veel geduld aan de man te brengen. Het kan dus goed zijn dat er een groot verschil is tussen het bouwjaar en de datum van eerste toelating.

Als je de echte leeftijd van een auto wilt weten, zijn er gelukkig tal van manieren om die te achterhalen. Veel onderdelen worden namelijk precies op tijd geproduceerd en direct bij de fabriek afgeleverd omdat de opslag van onderdelen te duur is. En veel van die onderdelen zijn voorzien van een markering die de productiedatum weergeeft.

Als de meeste componenten dus één tot twee jaar voor de datum van eerste toelating zijn geproduceerd, is de auto waarschijnlijk ouder dan de datum van eerste toelating die op het kentekenbewijs staat vermeld.

De productiedatum van deze vloermat komt overeen met die van de rest van de auto. (Foto: AutoWeek)

Belangrijk te weten wanneer een auto van de band rolde

De datum op de componenten kan ook helpen als je wilt achterhalen of een auto schade heeft gehad. Als de onderdelen aan de achterzijde bijvoorbeeld duidelijk nieuwer zijn dan die aan de voorzijde, is de kans groot dat een auto betrokken is geweest bij een kop-staartbotsing.

Ook als er geen facelift of modelwijziging plaatsvindt, worden er regelmatig zaken veranderd bij auto's. Componenten worden verbeterd, er wordt gekozen voor een andere leverancier of opties behoren voortaan tot de standaarduitrusting. Het is daarom belangrijk te weten wanneer een auto van de band rolde.

Het voertuig dat we onder de loep nemen is een Ford Fiesta uit 2017. Bij deze auto is alles in orde: de datum van eerste toelating en het bouwjaar komen hier overeen.

Ook op dit label het productiemoment, op de minuut nauwkeurig. (Foto: AutoWeek)

Het chassisnummer is als een vingerafdruk

Fabrikanten kunnen exact zeggen wanneer en waar een auto is gebouwd. Helaas zijn er maar weinig fabrikanten die deze info vrijelijk ter beschikking stellen. Dat betekent dat je bij de zoektocht naar data bent aangewezen op de informatie van de dealer.

Bij sommige fabrikanten geeft de tiende letter in de VIN-code, beter bekend als het chassisnummer, het modeljaar aan. Het chassisnummer is daarom als een vingerafdruk. Elke auto kan hiermee zonder problemen worden geïdentificeerd.

Bij de Ford geven echter de elfde en twaalfde letter in de code versleuteld het bouwjaar en de maand aan: HC staat voor september 2017. De datum van eerste toelating en het bouwjaar komen hier overeen.

Dankzij dit chassisnummer kan de Ford geïdentificeerd worden (Foto: AutoWeek)

Aanwijzingen onder de motorkap en in het interieur

Ook op andere plekken kun je zoeken naar de ware leeftijd van de auto. Op het deksel van het koelmiddelreservoir is af te lezen dat deze halverwege 2017 is geproduceerd. Op sommige componenten in de motorruimte is te zien dat ze in de 33e week van 2017 werden geproduceerd. Daarnaast zien we op een slang een productiedatum van mei 2017 staan.

Ook in het interieur zijn aanwijzingen te vinden, waaronder in het opbergvak. Aan de achterkant van de rubberen bak zijn punten op een soort schaakbord gezet. Hieruit blijkt dat het opbergvak halverwege 2017 is geproduceerd.

Aan de onderzijde van de vloermat is een label vastgenaaid, dat naast de positie van de mat ook de productiedatum weergeeft. In de bagageruimte vinden we een compressor. Ook op dit accessoire is een productiedatum vermeld, te weten de twintigste week van 2017.

Informatie over bouwjaar vind je op de gekste plekken. (Foto: AutoWeek)

