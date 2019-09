Automerken zijn druk bezig hun aanbod te elektrificeren, om zo de gemiddelde uitstoot van hun vloot te drukken. Daarmee hopen ze EU-boetes voor het overschrijden van 95 gram CO2 per kilometer, die vanaf 2021 ingaan, te voorkomen. Mercedes-Benz en Porsche schuiven daarom nieuwe plug-inhybridemodellen naar voren.

Mercedes lanceert de nieuwe GLE 350de, terwijl de GLC een verbeterde plug-inhybrideaandrijflijn krijgt. De geëlektrificeerde GLE is bijzonder, omdat de SUV een dieselmotor heeft. Daarnaast heeft de auto een opvallend groot accupakket: 31 kWh. Daarmee komt de GLE ongeveer 90 tot 99 kilometer ver.

De dieselmotor levert 194 pk, terwijl de elektromotor goed is voor 136 pk. Het systeemvermogen komt uit op 320 pk, waarmee de auto in 6,8 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. Het trekgewicht is vastgesteld op 3.500 kilo.

De opgewaardeerde GLC heeft nog altijd een 211 pk sterke benzinemotor, maar deze werkt voortaan samen met een elektromotor van 123 pk. Deze wordt gevoed door een 13,5 kWh accupakket, waarmee maximaal 43 kilometer afgelegd kan worden. Ook deze auto mag een aanhanger trekken, zij het tot 2.000 kilo.

Eerder presenteerde Mercedes al de plug-inhybrideversies van de A- en B-Klasse. Deze modellen hebben een systeemvermogen van 211 pk en komen tot 67 kilometer ver op een acculading.

De GLE 350de is een dieselhybride. (Foto: AutoWeek)

Plug-in bij Porsche het topmodel

Ook bij Porsche pakken ze door met het geëlektrificeerde modellen, maar dan met het accent op verbeterde prestaties. Zo krijgen de Cayenne en de nieuwe Cayenne Coupé de beschikking over een nog sterkere plug-inhybrideaandrijflijn. De Turbo S E-Hybrid-uitvoeringen zijn met een systeemvermogen van 680 pk tevens de meest krachtige uit het totale aanbod.

De aandrijflijn bestaat uit de 550 pk sterke V8-motor uit de Cayenne Turbo en een 136 pk sterke elektromotor. De 2.490 kilo wegende Cayenne Turbo S E-Hybrid accelereert in 3,8 seconden naar 100 kilometer per uur, terwijl de 2.535 kilo zware Coupé-versie 3,9 seconden nodig heeft. Beide modellen lopen door tot 295 kilometer per uur.

De Cayenne Turbo S E-Hybrid kost 190.400 euro, terwijl de Coupé voor 194.200 euro in de prijslijst staat. De Coupé als gewone plug-inhybride, dus met 462 pk, kost 109.000 euro. De reguliere Cayenne E-Hybrid was er al en vraagt een investering van 104.100 euro.

De Turbo S plug-inhybride is het topmodel uit de Cayenne-reeks. (Foto: Porsche)