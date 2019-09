Sommige autofabrikanten lijken zich de laatste tijd de spiegelen aan bekende artiesten die hun bekendste werk opnieuw uitbrengen. Zo bouwt Aston Martin sinds kort zogeheten Continuation-modellen, ging Jaguar aan de haal met het legendarische D-Type en liet Bentley vorige week weten de Blower uit de jaren twintig weer te gaan bouwen. Slimme zet of verkwanseling van het erfgoed?

De Team Blower-racewagen uit 1929 geldt als een van de bekendste Bentleys. Het merk brengt daarom ter ere van zijn honderdjarige bestaan een nieuwe serie van twaalf exemplaren uit. Het getal is een verwijzing naar het aantal races waaraan de Bentleys van Team Blower deelnamen.

Een exemplaar uit 1929, de Team Blower-auto met chassisnummer HB 3403, is volledig uit elkaar gehaald om elk onderdeel te kunnen scannen voor de productie van de nieuwe versie. Bentley belooft zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven, maar zegt wel uit veiligheidsoverwegingen minimale aanpassingen te zullen doen.

Bentley deed vergelijkbare ervaring op tijdens het opnieuw bouwen van de Corniche uit 1939, een uniek model dat verloren ging door een bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De nieuwe Blowers zullen over ongeveer twee jaar af zijn. De prijs van de heruitgave is op aanvraag, wat doorgaans betekent dat het bedrag duizelingwekkend is. Dat geldt overigens ook voor de waarde van een origineel exemplaar. In 2012 werd een Blower geveild voor ruim 5 miljoen pond (toen ongeveer 6,2 miljoen euro).

Elk onderdeel van de Blower is door de scanner gegaan. (Foto: Bentley)

Racewagens zijn uiterst kostbaar

Jaguar maakte begin vorig jaar bekend de productie van het legendarische D-Type na meer dan zestig jaar te hervatten. Het merk won in 1955, 1956 en 1957 met dit model de 24 uur van Le Mans.

Tussen 1954 en 1956 werden 75 van de geplande 100 D-type-exemplaren gebouwd. Nu, meer dan zestig jaar later, worden de laatste 25 alsnog geproduceerd. Klanten hebben de keuze uit de Shortnose- en Longnose-uitvoering. Bij die laatste versie is de voorzijde van de auto 19 centimeter langer, wat een positief effect op de topsnelheid van het model heeft.

Een D-Type, zeker een exemplaar dat aan de 24 uur van Le Mans deelnam, is uiterst kostbaar. In 2016 werd een racewagen afgehamerd op een kleine 22 miljoen dollar (24,5 miljoen euro). Een 'gewone' D-Type zou je op een veiling kunnen aantreffen voor zo'n 4 miljoen euro.

Jaguar hervatte de bouw van het D-Type begin vorig jaar. (Foto: Jaguar)

Aston Martin bouwt nieuwe editie 'om het geld'

Bij Aston Martin hebben ze niet een, maar doodleuk drie legendarische modellen opnieuw in productie genomen, de DB4 GT, de DB4 GT Zagato en de DB5. De laatstgenoemde auto is bekend geworden als James Bond-auto.

Aston Martin deinst er niet voor terug om dat er dik bovenop te leggen. De heruitgave van het model heet voluit DB5 Goldfinger Edition, een verwijzing naar de eerste film waarin de auto te zien was, en zal ongeveer 3 miljoen euro kosten.

"Zo'n nieuwe James Bond-auto is pure commercie", zegt Ronald Kooyman, directeur van het Louwman Museum. "Er zijn er maar vier echt gebouwd, waarvan er drie over zijn. Die Goldfinger Edition is gewoon een nieuwe auto die om het geld gebouwd wordt."

Een nieuwe 'oude' DB4 GT, het kan bij Aston Martin. (Foto: Aston Martin)

'Zeg dat je voor authenticiteit staat'

Kooyman begrijpt weinig van de beweegredenen van de fabrikanten. "Ze staan in hun recht, want de ontwerpen zijn van hen. Maar anderzijds stappen ze ook wel erg makkelijk over de eigen geschiedenis heen."

Kooyman ziet dat verzamelaars en organisatoren van belangrijke evenementen rondom klassiekers zoals Goodwood Revival stelling nemen tegen deze ontwikkeling. "Daar zeggen ze doodleuk: 'Dergelijke auto's komen hier niet binnen.' Ik zou het ook chic gevonden hebben van de merken als ze de verleiding zouden hebben weerstaan."

De museumdirecteur wijst naar het voorbeeld van Mercedes-Benz, dat actief op zoek gaat naar replica's van de 300 SL 'Gullwing'.

"Op beurzen lopen kenners van de klassiekerafdeling rond om de auto's te checken. Als die niet origineel zijn, wordt de juridische afdeling op de eigenaar afgestuurd, tot rechtszaken aan toe. Ik vind dat veel sterker; zeggen dat je voor authenticiteit staat. Mercedes beschermt zijn erfgoed, terwijl anderen hun erfgoed uitbuiten. Voor de lange termijn ben ik geneigd te zeggen dat de aanpak van Mercedes de juiste is", aldus Kooyman.

Mercedes waakt over de authenticiteit van de 300 SL. (Foto: Mercedes)

Vooral investeerders zijn nieuwsgierig

Als het binnen het zakelijke netwerk van Kooyman over die nieuwe uitgaven gaat, zit de nieuwsgierigheid vooral bij investeerders.

"Zij kloppen aan voor advies, niet de verzamelaars. 'Moet ik zo'n auto kopen, is dat een goede investering?' Dus ze vragen er niet naar als liefhebber. Bij echte liefhebbers zijn zulke beweegreden nicht in Frage."

Als je niet het geld hebt om een authentieke DB5 te kopen, is het volgens Kooyman beter een auto kopen die bij het budget past.

"En als je het geld al hebt, wat koop je nou helemaal met zo'n Continuation-versie? Je mag er niet eens de weg mee op. Koop dan een authentieke, die is soms nog goedkoper ook."

Een originele DB5 heeft volgens Kooyman de voorkeur boven een heruitgave van de James Bond-auto. (Foto: Aston Martin)