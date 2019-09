De auto-industrie zit in zwaar weer en de directies van grote fabrikanten spreken openlijk hun zorgen uit. De autoverkoop loopt terug en de winsten staan onder druk vanwege de Brexit en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Tegelijkertijd zijn grote investeringen nodig om bij te blijven in de race naar elektrische mobiliteit en autonoom rijden. Hoe loopt dit af?

Volkswagen-CEO Herbert Diess nam vorige week geen blad voor de mond. Volgens de topman kan de huidige stand van zaken binnen de auto-industrie de wereldeconomie flink "ontregelen", een vooruitzicht dat Diess "angst" inboezemt.

Met name de Brexit en het handelsconflict tussen Verenigde Staten en China zijn grote stoorzenders voor de fabrikanten, vooral vanwege de onzekerheid die ermee gepaard gaat. 'Stoorzenders', omdat beide ontwikkelingen wat betreft de topmensen in de auto-industrie totaal onnodig zijn.

Gezien de impact die een harde Brexit kan hebben, sprak PSA-topman Carlos Tavares dan ook van een op ethisch vlak "onacceptabele" dreiging. PSA is het moederbedrijf van Citroën, DS, Opel en Peugeot. Volgens Tavares moet de politiek het "gezond verstand" laten zegevieren.

Diess deed er nog een schepje bovenop door te stellen dat wanneer er op de middellange of lange termijn een recessie komt, het een "zelf veroorzaakte recessie" zou zijn.

Volkswagen-CEO Diess, hier bij de onthulling van de ID.3, maakt zich zorgen. (Foto: Carscoops)

Alle problemen tegelijkertijd

Ook Renault-topman Thierry Bolloré zocht vorige week de publiciteit. In een interview met het Duitse Handelsblatt waarschuwde hij voor een crisis in de sector.

"Het probleem is dat problemen nu gelijktijdig op ons afkomen", zei hij in verwijzing naar niet alleen de genoemde conflicten, maar ook zaken als de sancties tegen Iran, Rusland en de economische teruggang in Argentinië.

Veel merken zien de effecten van de economische tegenwind nu al terug in de boeken, met lagere winsten in tijden waarin investeringen gevraagd worden tot gevolg. De kredietbeoordeling van Ford werd vorige week door Moody's Investors Service verlaagd naar 'junk'. De kredietbeoordelaar verwacht de komende twee jaar weinig tot geen verbetering.

Ford verwacht veel van plug-inhybridemodellen zoals deze Kuga. (Foto: Ford)

Kans op faillissementen neemt toe

Als het met de merken minder gaat, voelen ook de toeleveranciers dat in hun portemonnee. Zo viel de winst van het Duitse Continental het afgelopen kwartaal 41 procent lager uit. ZF gaf een winstwaarschuwing af en ook Bosch rekent op stagnatie.

In een persbericht waarschuwde kredietverzekeraar Atradius vorige week dan ook voor een hogere kans op faillissementen in de auto-industrie, met betalingsrisico's tot gevolg. In Duitsland zou het risico van het uitblijven van betalingen inmiddels weer net zo hoog zijn als tijdens de economische crisis van ruim tien jaar geleden.

Het buurland heeft volgens de verzekeraar dan ook het meeste te lijden onder het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Zo bouwt BMW in de VS de X3, X4, X5, X6, en X7 die ook in China verkocht worden. De SUV's GLE en GLS van Mercedes-Benz lopen eveneens in de VS van de band voordat ze op transport naar China gaan.

Deze Mercedes-Benz GLE moet vanuit de VS naar China verscheept worden. (Foto: Daimler)

Samenwerking om kosten te drukken noodzakelijk

Veel fabrikanten zoeken dan ook naar samenwerking en schaalvergroting om de problemen het hoofd te bieden. Zo nam PSA een aantal jaar terug Opel over van GM, terwijl Ford en Volkswagen eerder dit jaar lieten weten hun samenwerking uit te zullen breiden. Zo zal Ford gebruik gaan maken van het MEB-platform voor elektrische auto's van Volkswagen.

Als onderdeel van de plannen investeert Volkswagen bovendien 2,6 miljard dollar (2,3 miljard euro) in Argo AI, een firma die technologie voor zelfrijdende voertuigen ontwikkelt. Eerder investeerde Ford al bijna 900 miljoen euro in het techbedrijf. Het gezamenlijke doel is het ontwikkelen van wat de fabrikanten simpelweg het Self-Driving System (SDS) noemen.

Om kosten te drukken, werken de concurrenten BMW en Mercedes-Benz eveneens samen op het gebied van mobiliteitsdiensten en autonoom rijden.

Elektrificeren en mobiliteitsdiensten bieden kansen

Ford verwacht dat zijn geëlektrificeerde modellen in Europa in 2022 beter zullen verkopen dan de auto's van het merk met verbrandingsmotor. Ook Renault verwacht veel van de deels en volledig elektrische modellen, maar vlakt ook het groeipotentieel van mobiliteitsdiensten niet uit, in tegendeel.

"Kijk bijvoorbeeld naar wat je in de luchtvaart zag met de intrede van de prijsvechters. De ticketprijzen daalden met gemiddeld 20 procent, waardoor de vraag naar reizen met 40 procent toenam. Dat kan ook met de vraag naar mobiliteitsoplossingen gebeuren", aldus Renault-topman Bolloré.

Mobiliteitsdiensten met deelauto's kunnen een verdienmodel worden. (Foto: Renault)