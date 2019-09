Er zijn in Europa twintig keer zo veel laadpunten voor elektrische voertuigen als er nu zijn nodig, zo waarschuwt de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie woensdag. Ook moeten de laadstations beter verspreid worden.

Dat staat in het eerste jaarverslag van ACEA, de koepelorganisatie voor autofabrikanten in Europa. Aan het einde van vorig jaar telde ACEA bijna 145.000 Europese laadpunten. Dat waren er weliswaar drie keer zo veel als in 2013, maar het valt nog altijd in het niet bij de 2,8 miljoen laadpalen die nodig zijn in 2030, wanneer de CO2-uitstoot in Europa 40 procent lager moet liggen dan in 1990.

Ook wijst ACEA op de geografische spreiding van het aantal laadpalen. Op dit moment staat 75 procent van het totaal in slechts vier landen, waaronder Nederland. Volgens de brancheorganisatie is er een correlatie tussen het aantal laadpunten per 100 kilometer en de vraag naar en acceptatie van elektrische auto's.

"Onze sector biedt een steeds groter aanbod van voertuigen met een alternatieve vorm van aandrijving. Tegelijkertijd moeten de regeringen in de EU gelijke tred houden met deze ontwikkeling en fors meer investeren in de benodigde infrastructuur", aldus ACEA-voorzitter Carlos Tavares, die tevens de topman van het Franse PSA is. Die fabrikant is het moederbedrijf van Citroën, DS, Opel en Peugeot.

De auto-industrie moet echter ook naar zichzelf kijken, zo stelt Tavares. In de landen met een bruto binnenlands product van minder dan 29.000 euro per hoofd van de bevolking hebben volledig elektrische auto's nauwelijks tot geen marktaandeel. "Mobiliteit moet schoon, veilig en betaalbaar zijn", aldus de ACEA-voorzitter.

