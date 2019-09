BMW toont op de internationale autotentoonstelling in Frankfurt, die nog tot 22 september duurt, de i Hydrogen Next. Met dit studiemodel wil het merk laten zien dat het nog altijd met waterstoftechniek bezig is.

In 2022 komt BMW naar eigen zeggen met waterstofauto's met brandstofcel aan boord. Het is nog niet duidelijk of het daarbij om een testvloot gaat, of om productiemodellen. Dan zal het merk ook de eerste technische details delen. In 2025 moeten de eerste waterstofmodellen van BMW beschikbaar zijn.

BMW heeft tot op heden voor zijn waterstoftechniek samengewerkt met Toyota. Dat merk levert sinds 2016 de Mirai, die ook een waterstofauto is. De meeste exemplaren rijden in Den Haag, om personen met een beperking die niet zelfstandig kunnen reizen te vervoeren.

Kijk ook op AutoWeek.nl