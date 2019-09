Land Rover heeft een nieuwe Defender gepresenteerd, waarmee er na 36 jaar een opvolger is voor een model dat tot januari 2016 in vrijwel ongewijzigde vorm in productie was.

De nieuwe Land Rover Defender is er net als in de vroege jaren tachtig als 90- of als 110-versie. De Defender 90 kan dankzij een klein extra zitje voorin - mogelijk gemaakt doordat de versnellingspook op het dashboard gemonteerd is - net als zijn voorganger zes personen vervoeren. De 110-uitvoering biedt dankzij een extra zitrij achterin plaats aan maximaal zeven inzittenden.

De Defender wordt als werkpaard in de markt gezet. De terreinwagen heeft een laadvermogen van 900 kilo, waarvan 168 kilo op het dak. Daarnaast mag er een geremd aanhangergewicht van 3.720 kilo achter de auto. De bodemvrijheid is standaard 29 centimeter, maar kan met een druk op de knop verder verhoogd worden. Verlagen om het instappen makkelijker te maken, is ook mogelijk.

In het terrein is de aanrijhoek 38 graden, de afrijhoek 40 graden, de hellingshoek (maximale zijwaartse hoek) 28 graden en de doorwadingsdiepte 900 millimeter. Dat wil zeggen dat je door water van bijna 1 meter diep kunt rijden.

Voorin biedt de Defender 90 plaats aan drie personen. (Foto: Land Rover)

In het eerste kwartaal van 2020 naar Nederland

De nieuwe Defender is aanvankelijk leverbaar met twee benzine- en twee dieselmotoren. De benzinekrachtbronnen leveren respectievelijk 300 en 400 pk, terwijl de diesels goed zijn voor 200 en 240 pk. In 2021 wordt het aanbod uitgebreid met een plug-inhybride.

De Defender komt in het eerste kwartaal van 2020 naar Nederland en kost minimaal 94.300 euro. Voor dat bedrag levert Land Rover de Defender 90. De 110-uitvoering is er vanaf 101.300 euro.

De eerste Defender werd in 1948 in Amsterdam aan de wereld voorgesteld. Het model bleef tot 1983 in min of meer ongewijzigde vorm op de markt. De Defender uit de jaren tachtig leunde echter nog sterk op de techniek en vormgeving van het oermodel, waardoor je kunt stellen dat de Defender uiteindelijk 67 jaar onafgebroken geproduceerd is.

De Defender 110 is de langere van de twee. (Foto: Land Rover)

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl