Audi heeft in Frankfurt de nieuwe RS7 gepresenteerd. In navolging van de vorige maand geïntroduceerde RS6, krijgt ook de RS7 een V8-motor met 600 pk. De komende weken zal het Duitse merk nog meer sportieve RS-modellen introduceren.

Dankzij 600 pk en vierwielaandrijving accelereert de RS7 in 3,7 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid is begrensd op 250 kilometer per uur, maar kan tegen betaling verhoogd worden naar 280 of zelfs 305 kilometer per uur.

De motor is gekoppeld aan een mild-hybridsysteem om het verbruik te drukken. De teruggewonnen remenergie kan worden ingezet bij de acceleratie. Daarnaast zet het systeem de motor uit tijdens het uitrollen voor het stoplicht.

De remmen en het onderstel zijn aangepast om het vermogen in goede banen te leiden. Zo is de auto verlaagd en standaard voorzien van luchtvering. Vierwielsturing is optioneel verkrijgbaar. De nieuwe RS7 komt in het eerste kwartaal van volgend jaar naar Nederland.

