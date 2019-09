Renault hoopt binnen vijf jaar met een volledig elektrische auto op de markt te komen die ongeveer 10.000 euro kost, aldus ceo Thierry Bolloré in een op maandag verschenen interview met het Duitse Handelsblatt.

Volgens de topman van de Groupe Renault zijn fors goedkopere elektrische auto's "noodzakelijk".

Bolloré ziet volledig en deels elektrische auto's als steun in de rug in het debat over de klimaatverandering, dit in tegenstelling tot diesels. "De auto-industrie spant zich in om groener te worden en de discussie rondom het klimaat is de diesel min of meer fataal geworden."

Bolloré vraagt zich hardop af welke rol dieseltechnologie nog kan vervullen, aangezien de diesel in kleine en compacte modellen veelal geen plek meer krijgt. "Diesel zien we straks alleen nog in dunbevolkte gebieden, waar men lange afstanden moet afleggen."

Het is volgens de Renault-topman slechts een van de vele uitdagingen waar de industrie voor staat. "Het probleem is dat alle uitdagingen gelijktijdig op ons afkomen, zoals de Brexit, het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, de onduidelijkheid rondom diesels en de kosten van investeringen in elektrisch en autonoom rijden."

Volgens Bolloré zal die laatste kwestie de fabrikanten in toenemende mate dwingen de samenwerking te zoeken.