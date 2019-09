Ferrari heeft de F8 Spider onthuld: de open versie van de eerder dit jaar gelanceerde F8 Tributo. Daarnaast komt het Italiaanse merk met de 812 GTS, die op de gesloten 812 Superfast gebaseerd is.

De Ferrari F8 Spider wordt geleverd met een klein elektrisch inklapbaar dak, dat door het automerk Retractable Hard Top (RHT) genoemd wordt.

Het dak, dat min of meer dubbelvouwt, krijgt in ingeklapte toestand een plek boven de motor. Het laat zich in 14 seconden en tot een snelheid van 45 kilometer per uur openen of sluiten.

De F8 Spider deelt zijn techniek met de F8 Tributo. Voor aandrijving zorgt dezelfde 720 pk sterke V8-motor, waarmee de 1.400 kilo zware sportwagen in 2,9 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. Na 8,2 seconden wordt de 200 kilometer per uur bereikt. De topsnelheid van de auto ligt op 340 kilometer per uur.

Wat de nieuwe open sportwagen gaat kosten en wanneer deze op de markt komt, is nog niet bekendgemaakt.

De Ferrari F8 Spider haalt een top van 340 kilometer per uur. (Foto: Ferrari)

Ferrari 812 GTS loopt nog harder dan F8 Spider

De tweede open Ferrari is de nieuwe 812 GTS. Het dak van het nieuwe model laat zich, net als bij de F8 Spider, in 45 seconden volledig openen of sluiten.

De 812 GTS komt, in tegenstelling tot de vorige open Ferrari’s met een V12-motor voorin zoals de 550 Barchetta Pininfarina, Superamericana en SA Aperta, niet in een gelimiteerde oplage op de markt.

De 812 GTS deelt zijn techniek met de 812 Superfast, wat betekent dat er een 800 pk sterke V12-krachtbron onder de motorkap ligt. Ondanks het gewicht van 1.600 kilo snelt de auto in minder dan 3 seconden naar 100 kilometer per uur.

De sprint naar 200 kilometer per uur neemt slechts 8,2 seconden in beslag. De exacte topsnelheid van de 812 GTS is onbekend, maar Ferrari zegt dat het model harder loopt dan 340 kilometer per uur.

De Ferrari 812 wordt niet in gelimiteerde oplage gebouwd. (Foto: Ferrari)

