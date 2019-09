Ferrari heeft de F8 Spider onthuld: de open versie van de eerder dit jaar gelanceerde F8 Tributo. Het is de eerste van twee nieuwe open Ferrari's die voor deze maand gepland staan.

De Ferrari F8 Spider wordt geleverd met een klein elektrisch inklapbaar dak, wat door het merk Retractable Hard Top (RHT) genoemd wordt.

Het dak, dat min of meer dubbelvouwt, krijgt in ingeklapte toestand een plek boven de motor. Het laat zich in 14 seconden en tot een snelheid van 45 kilometer per uur openen of sluiten.

De F8 Spider deelt zijn techniek met de F8 Tributo. Voor aandrijving zorgt dezelfde 720 pk sterke V8-motor, waarmee de 1.400 kilo zware sportwagen in 2,9 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. Na 8,2 seconden wordt de 200 kilometer per uur bereikt. De topsnelheid van de auto ligt op 340 kilometer per uur.

Wat de nieuwe open sportwagen gaat kosten en wanneer deze op de markt komt, is nog niet bekendgemaakt. Op zeer korte termijn zal Ferrari ook een open versie van de 812 Superfast onthullen.

