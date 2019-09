Porsche heeft de Taycan gepresenteerd, de eerste volledig elektrische sportwagen van het merk. De auto kan dankzij een dubbel zo hoog systeemvoltage uitzonderlijk snel bijgeladen worden.

De Taycan heeft een systeemvoltage van 800 volt in plaats van de gebruikelijke 400. Dit maakt het mogelijk om aan een gelijkstroom-snellader er in vijf minuten 100 kilometer aan bereik bij te laden. De auto kan een laadvermogen van 270 kW aan, waardoor de Taycan in theorie in 22,5 minuut weer voor 80 procent vol zit.

De nieuwe Taycan heeft een accupakket van 93,4 kWh in de bodem, waarmee de auto ruim 400 kilometer ver komt. De Taycan Turbo haalt volgens Porsche 450 kilometer, terwijl de krachtigere en snellere Taycan Turbo S in theorie 412 kilometer ver komt.

De Taycan Turbo haalt volgens Porsche 450 kilometer. (Foto: Porsche)

In minder dan 3 tellen naar 100 kilometer per uur

De Turbo S-versie heeft een overboost-vermogen van 761 pk, waarmee de auto in 2,8 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. De Turbo-uitvoering heeft 680 pk en sprint in 3,2 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt in beide gevallen op 260 kilometer per uur.

Daarmee is de Porsche net niet snel genoeg om de Tesla Model S Performance te kloppen, die 261 kilometer per uur loopt. De acceleratie naar 100 kilometer per uur gaat in 2,6 seconden.

Dankzij het ontbreken van een verbrandingsmotor is in de Porsche voor en achter bagageruimte beschikbaar. Voorin kan 81 liter, terwijl er achterin plaats is voor 366 liter. De Taycan wordt aangedreven door een tweetal elektromotoren: één op de vooras en één op de achteras. Dit geeft de auto vierwielaandrijving. Het onderstel is onder meer voorzien van luchtvering en adaptieve dempers.

De nieuwe Taycan beleeft zijn publieksdebuut op de autotentoonstelling in Frankfurt, die op 12 september zijn deuren opent. De auto is per direct te bestellen en komt in januari naar Nederland. De Taycan Turbo kost minimaal 157.100 euro, de Turbo S 191.000 euro.

De Taycan wordt aangedreven door een tweetal elektromotoren: één op de vooras en één op de achteras. (Foto: Porsche)

