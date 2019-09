Extreem weer komt steeds vaker voor, waardoor automobilisten in toenemende mate rekening moeten houden met stortbuien. Het is dan van belang dat je banden in goede conditie zijn, want met versleten rubber is je remweg in dergelijke omstandigheden fors langer.

Met drie verschillende banden met uiteenlopende profieldieptes (maximaal, 5, 3 en 1,6 millimeter) simuleren we een rit over de snelweg met een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur in de regen. Om precies te zijn in een stortbui, zoals we die de laatste tijd steeds vaker meemaken.

Aquaplaning ligt op de loer

De ruitenwissers staan op de snelste stand als de remlichten van de voorganger aangaan. De bestuurder trapt hard het rempedaal in om een veilige tussenafstand aan te houden, de kleppen van het ABS- en ESP-systeem bewegen gejaagd om grip op de gevaarlijke situatie te krijgen.

Onze testauto met een profieldiepte van net iets meer dan 1,6 mm (het wettelijke minimum in Nederland) vertraagt nauwelijks. De banden zijn het contact met de weg al kwijtgeraakt en reageren niet eens meer op stuurbevelen. Aquaplaning heet dat fenomeen en ontstaat als de profielgroeven van een band geen extra water meer kunnen verwerken. Dan vormt zich tussen de band en de weg een laag water, waardoor de auto het contact met het wegdek verliest.

Aquaplaning bij maximale profieldiepte Goodyear: 80,7 km/h

Continental: 78,5 km/h

Michelin: 76,4 km/h

Aquaplaning bij 5 millimeter profieldiepte Continental: 72,5 km/h

Michelin: 72,4 km/h

Goodyear: 72,1 km/h

Aquaplaning bij 3 millimeter profieldiepte Continental: 65,1 km/h

Michelin: 64,7 km/h

Goodyear: 64,7 km/h

Aquaplaning bij 1,6 millimeter profieldiepte Michelin: 63,3 km/h

Goodyear: 62,5 km/h

Continental: 62,4 km/h

Tijdig tot stilstand komen gaat niet meer

Ondanks dat we het rempedaal uit alle macht intrappen, komt de auto pas na meer dan 150 meter tot stilstand. Tijdig stoppen voor de barrière lukt niet meer, met een snelheid van 106 kilometer per uur knalt onze testauto door de stapel met dozen.

Als we in de achteruitkijkspiegel kijken, zien we dat de andere auto, uitgerust met banden met de maximale profieldiepte, na slechts 60 meter tot stilstand is gekomen. Ruim vóór de dozenmuur.

Remweg vanaf 120 km/h met maximale profieldiepte Goodyear: 57,3 meter

Continental: 59,1 meter

Michelin: 60,8 meter

Remweg vanaf 120 km/h met 5 millimeter profieldiepte Goodyear: 68,9 meter

Continental: 71,2 meter

Michelin: 73,5 meter

Remweg vanaf 120 km/h met 3 millimeter profieldiepte Goodyear: 118,5 meter

Michelin: 120,2 meter

Continental: 124,3 meter

Remweg vanaf 120 km/h met 1,6 millimeter profieldiepte Goodyear: 150,2 meter

Continental: 154,9 meter

Michelin: 158,8 meter

Verlaag je snelheid bij regen

Nu is het niet ons doel om met deze test angst aan te jagen, we beseffen dat nieuwe banden een hoop geld kosten en ook met het oog op het grondstoffengebruik niet voortijdig moeten worden vervangen.

Het is echter belangrijk dat je de profieldiepte van de banden regelmatig laat controleren. Controleer dit zorgvuldig over de gehele breedte van de band, ook rond de zijwangen. De slijtage-indicator (TWI = Tread Wear Indicator) is nuttig bij het beoordelen van de profieldiepte. Dat zijn kleine dwarsverbindingen in de langsgroeven van het loopvlak, die zich bevinden op de minimum loopvlakdiepte van 1,6 millimeter.

Als het hard regent en het gevaar van aquaplaning op de loer ligt, is het natuurlijk ook raadzaam om je snelheid te verlagen. Zo simpel kan het zijn.

