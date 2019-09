Voor kleine klachten bij een Tesla is het mogelijk om een monteur aan huis of op je werk te krijgen. Het snel uitdijende Mobile Service Team komt dan aan de deur om kleine reparaties uit te voeren en irritaties te verhelpen. AutoWeek reed een dagje mee met John Schepper, een monteur die graag zijn handen schoon houdt.

Tesla is hard bezig uit zijn jasje te groeien. Dat is niet onverwacht. Kijk maar eens om je heen hoeveel Tesla's er in de afgelopen maanden bij zijn gekomen. Het is dan ook druk bij het Tesla-filiaal in Amsterdam.

Zelfs als het merk het zou willen, zou het klanten die een beroep willen doen op de werkplaats waarschijnlijk niet kunnen helpen. Het Mobile Service Team komt dus geen moment te vroeg. Met een als mobiele werkplaats ingerichte Model S rijden monteurs naar de klanten thuis om hun klachten op te lossen. Daarmee zijn ze naar eigen zeggen uniek.

Geen vieze handen meer

Tesla-rijders van het allereerste uur kennen misschien de Tesla Ranger nog wel. Die kwam langs om bij de Roadster er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de koelopeningen niet vervuild raakten, zodat de temperatuurhuishouding van de elektromotor niet in het geding kwam.

Die dienst is nieuw leven ingeblazen en inmiddels rijden er 23 servicemonteurs rond. Eén van hen is John Schepper. Eerst werkte hij bij de buren van Mercedes-Benz in de werkplaats. "Ik reed dagelijks langs dit Tesla-filiaal. Op een dag heb ik de stoute schoenen aangetrokken en mijn neus om de deur gestoken. Van het één kwam het ander", zegt hij als hij zijn serviceauto toont.

De achterbank in Scheppers auto is verwijderd en ervoor in de plaats is een ingenieus ladesysteem gekomen waarin de automonteur zijn gereedschap en apparatuur kwijt kan. De onderdelen die hij vandaag nodig heeft, zijn vannacht in zijn auto gezet. "De serviceauto staat bij mij thuis voor de deur. Collega's van het leveringscentrum in Tilburg komen 's nachts langs om de spullen in de auto te zetten. Dat gaat allemaal helemaal vanzelf. Ik heb ze nog nooit ontmoet."

De benodigde spullen vindt Schepper 's ochtends in zijn auto. (Foto: AutoWeek)

Vijf afspraken op een dag

Schepper heeft een bijzondere interesse in techniek, vandaar dat Tesla zijn aandacht trok. Bij Mercedes stond hij in de werkplaats, nu kom hij buiten en heeft hij contact met de klanten. "Dat is natuurlijk een veel leuker bestaan", aldus de automonteur.

Er is echter nog iets: "Ik had er altijd een vreselijke hekel aan om aan het eind van de dag met zwarte handen thuis te komen. Daar heb je bij een Tesla natuurlijk helemaal geen last van", lacht hij. Gemiddeld heeft hij vijf afspraken op een dag; vandaag doet hij er drie. Dan houden we tijd over om een praatje te maken.

"Het komt best vaak voor dat ik de klant helemaal niet zie. Een Tesla is op afstand te ontgrendelen, dus als iemand op zijn werk in bespreking zit of zijn huis niet uit wil komen, kan dat gewoon", vertelt Schepper. Over het algemeen komen de Tesla-rijders heus wel even naar buiten. "Om hun klacht toe te lichten of om gewoon even een praatje te maken."

Meer op pad en meer contact met klanten bevallen Schepper wel. (Foto: AutoWeek)

Niet alles kan ter plekke worden gerepareerd

Het werk van de Mobile Service-monteur bestaat uit het verhelpen van elektronicaproblemen, storingen in het mechaniek en het oplossen van rammels, geluidjes en windgeruis. Dat laatste kan opgelost worden door de stijlloze portierramen te stellen.

We rollen Amsterdam binnen, waar we een Model S met een kapotte deurgreep gaan bezoeken. "Soms is het maar beter als een klant niet bij de reparatie is. Ze schrikken bijvoorbeeld nogal als je een deurpaneel lostrekt. Dat gaat niet zo zachtzinnig."

En passant geeft John een college deurgrepen. "Het is nogal een kwaal bij de Tesla. Inmiddels zijn we bezig met de derde generatie. Die doen het beter, maar kunnen dus ook kapot." Al met al moet er een heleboel aan de kant voor het plaatsen van een nieuwe deurgreep, maar het zit in een wip weer in elkaar.

Tesla's met kwalen aan het hoofdvoltsysteem of de elektromotor moeten toch echt naar de werkplaats. "Het is niet te doen om dat op de straat op te lossen. Bovendien is het verboden om in de openbare ruimte bezig te zijn met 400-volt-systemen; De openhartoperaties doen we gewoon in de garage."

Werk aan de deurgreep lijkt ingrijpender dan het is. (Foto: AutoWeek)

De volledige reportage lees je in AutoWeek 36, die deze week in de winkel ligt