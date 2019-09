Zakelijke rijders die anno 2019 van fiscaal voordeel willen profiteren, zijn aangewezen op elektrische auto's van minder dan 50.000 euro. De Kia e-Soul is nieuw in die categorie, evenals de opgewaardeerde Nissan Leaf E+. Ze nemen het op tegen de koploper in het segment: De Tesla Model 3.

Tesla heeft dankzij auto's als de Model S en Model X de reputatie een duur merk te zijn. De Model 3 Standard Range Plus is er echter vanaf 48.980 euro en daarmee is de auto nauwelijks duurder dan de modellen die aangemerkt worden als (relatief) betaalbaar, waaronder de Nissan Leaf.

De elektrische Japanse auto kreeg onlangs een groter accupakket voor een groter bereik. De Leaf E+ haalt dankzij een batterij van 62 kWh op papier een actieradius van 385 kilometer tegenover 270 kilometer voor de standaard Leaf.

Tesla stelt dat de Model 3 Standard Range Plus in theorie 407 kilometer ver komt, terwijl Kia dankzij een accupakket van 64 kWh een rijbereik van 452 kilometer claimt. Tijdens de testkilometers komen de drie modellen ongeveer 350 kilometer ver.

Dankzij een driefasenlader is de Tesla bij de juiste laadpaal bovendien in zo'n zes uur weer helemaal opgeladen, terwijl de Kia en Nissan aan een reguliere paal minimaal tien uur nodig hebben voor een volle accu.

Drie nieuwkomers in een belangrijk deel van de markt. (Foto: AutoWeek)

Rijervaring in de Tesla de meest plezierige

Als E+ heeft de Leaf niet alleen een groter accupakket, maar ook meer motorvermogen dan de reguliere variant. Dat is te merken, want met 217 pk komt de auto lekker vlot van z'n plek. Daarmee is de top qua rijplezier wel bereikt, want verder is de Nissan vooral een neutrale en comfortabele auto.

Wie zo veel mogelijk energie wil terugwinnen bij het afremmen, kan dat met één druk op de knop regelen door de e-Pedal-functie in te schakelen. Bij Kia hoeven daarvoor niet eens de handen van het stuur, want hier gaat het afstellen van de regeneratie middels de flippers aan het stuurwiel.

Net als de Leaf is de e-Soul zeker niet uitgesproken dynamisch, maar z'n wat communicatievere besturing en iets strakkere onderstel leveren wel een heel prettige balans op. De 204 pk sterke auto betrekt z'n bestuurder meer bij het rijden dan de Leaf en helt minder over, maar is tegelijkertijd daardoor erg comfortabel. Wel is het gebrek aan grip opvallend.

Tesla heeft met de Model 3 een uiterst dynamische auto neergezet die volop weet te profiteren van z'n lage zwaartepunt. Grip is er in overvloed, de auto blijft ook in snelle bochten bijzonder vlak liggen en de besturing is heerlijk zwaar en communicatief. Wie de stroomvoorraad liever inzet om verder te komen, wordt verblijd met een stevig afgestelde, maar toch comfortabele auto.

In de Model 3 waan je je in een andere wereld. (Foto: AutoWeek)

Auto-apps nog niet perfect

De e-Soul is de eerste in Europa leverbare Kia met het UVO-Connect-infotainmentsysteem. Met UVO beschikt de Kia nu ook over een app voor de bediening van onder meer de klimaatregeling en het bijhouden van de batterijstatus. Dat werkt, maar erg snel is de applicatie niet.

Het infotainmentscherm kent net als bij Kia veel mogelijkheden en biedt een mooi inzicht in EV-gerelateerde zaken, maar is door een minder logische indeling en een wat rommelig uiterlijk minder gebruiksvriendelijk. Wel fijn is het instrumentarium, waarop het resterende accupercentage én de actieradius altijd zichtbaar zijn en waarmee bovendien veel andere informatie kan worden opgeroepen.

Een diepgaander onderzoek naar de verbruiksgeschiedenis kan worden ingezet via de Nissan Connect-app. Die is wat bedieningsgemak en snelheid betreft vergelijkbaar met die van Kia, maar maakt indruk met handige maandelijkse en zelfs jaarlijkse verbruiksoverzichten.

De Tesla-app moet die functie ontberen, maar werkt wel veel sneller dan die van z'n tegenstrevers. Met de app dient de telefoon van de gebruiker meteen als 'handsfree' sleutel. Daardoor is zelfs het instappen een ervaring bij Tesla. Wegrijden is ook al zo anders dan anders: hier geen startknop, maar simpelweg de auto in 'D' zetten en wegrijden.

Het binnenste van de Nissan is weinig sprankelend. (Foto: Nissan)

Veel waar voor je geld

Bij alle drie de auto's is de prijslijst behoorlijk overzichtelijk. De versies van Tesla zijn er maar in één uitvoering. Standard Range Plus heeft elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen met bekleding van kunstleer, climate control, autopilot, lichtmetalen velgen van 18 inch en het uitgebreide infotainment- en navigatiesysteem. De optielijst beperkt zich tot kleuren en wielen, een trekhaak en een uitgebreidere versie van Autopilot.

De Nissan Leaf met de 62 kWh-batterij is er als N-Connecta en als de hier gepresenteerde Tekna. Die speelt z'n rol als topmodel goed en biedt standaard onder meer leer, ledkoplampen, het ProPilot-systeem en een uitgebreid multimedia- én audiopakket. Wel missen we de elektrisch verstelbare stoelen, al biedt de Nissan in tegenstelling tot de Tesla stuurwielverwarming.

Ook de e-Soul is er in twee versies, waarvan de eenvoudigste al behoorlijk goed uitgerust is. De hier geteste Executiveline kost 2.000 euro meer en laat dan helemaal niets meer te wensen over - of het moet een schuifdak zijn. Wel is er één grote factor die het feestje voor de Kia verpest: wie er nu één bestelt, krijgt de wagen niet meer in 2019 geleverd. Voor de zakelijke rijder gaat de keuze dus tussen de Nissan en de Tesla.

Het scherm in de Kia is kleiner dan dat van de Tesla, maar desalniettemin fors. (Foto: Kia)

Conclusie

De Kia e-Soul is een uitstekende elektrische auto. De auto biedt een grote actieradius, een praktisch koetswerk en een zeer uitgebreide standaarduitrusting voor een naar EV-begrippen redelijke prijs. Daarmee wint hij het van de Nissan Leaf, waarvan vooral het interieur en rijgedrag tegenvallen.

De Tesla wint met vlag en wimpel. Dankzij korte laadtijden, een eigen snelladernetwerk en een efficiënte aandrijflijn is het de beste elektrische auto van dit gezelschap, terwijl de wagen ook het fijnst rijdt en zich op een prettige, innovatieve manier laat bedienen. Bovendien staat de Model 3 in tegenstelling tot de Kia nog dit jaar voor de deur, zodat zakelijke kopers volop profiteren van de voordelen.

Gegevens Kia e-Soul Prijs: 44.995 euro

Opgegeven rijbereik: 452 kilometer

Behaalde actieradius tijdens test: 367 kilometer

Gegevens Nissan Leaf E+ Prijs: 47.950 euro

Opgegeven rijbereik: 385 kilometer

Behaalde actieradius tijdens test: 358 kilometer

Gegevens Tesla Model 3 Standard Range plus Prijs: 48.980 euro

Opgegeven rijbereik: 409 kilometer

Behaalde actieradius tijdens test: circa 350 kilometer

