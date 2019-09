Honda heeft zijn volledig elektrische stadsauto onthuld, de Honda e. Dat is volgens het Japanse merk een belangrijke nieuwe stap in het streven om het aanbod in 2025 volledig geëlektrificeerd te hebben.

De Honda e valt op door het ontbreken van traditionele zijspiegels. In plaats daarvan zijn camera's gemonteerd. De beelden ervan worden op schermen aan weerszijden van het interieur getoond. Het dashboard wordt sowieso gedomineerd door twee schermen van 12,3 inch.

Dankzij een interface met kunstmatige intelligentie reageert de auto ook op spraakbediening. Daarmee krijgt de bestuurder onder meer toegang tot de zogeheten Honda Personal Assistant Services.

De elektrische stadsauto wordt afhankelijk van de uitvoering geleverd met een 136 of 154 pk sterke elektromotor die wordt gevoed door een accupakket van 35,5 kWh. Honda claimt dat dat het om een van de compactste batterijen in dit deel van de markt gaat.

De Honda e heeft een rijbereik van 220 kilometer, waarmee de auto volgens Honda zeer geschikt is voor gebruik in steden. De accu is in een half uur weer tot 80 procent vol te laden.

De elektrische Honda is in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen met voorrang online te reserveren. Geïnteresseerden elders moeten hun interesse allereerst via de website kenbaar maken.

