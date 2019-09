De verkoop van nieuwe dieselauto's in de Europese Unie is in het tweede kwartaal flink afgenomen, terwijl de verkoop van benzineauto's en elektrisch aangedreven voertuigen is gegroeid, blijkt woensdag uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie ACEA.

De vraag naar dieselauto's nam in het tweede kwartaal met ruim 16 procent af in vergelijking met vorig jaar. Met de daling zakt het marktaandeel van de dieselvoertuigen naar 31,3 procent. Vorig jaar lag dat percentage nog op 36,3 procent.

Meer mensen kozen voor benzineauto's. De verkoop hiervan klom met 1,7 procent, naar een marktaandeel van 59,5 procent. Vorig jaar was dat nog 56,7 procent.

Het marktaandeel van auto's die op alternatieve brandstoffen rijden, steeg van 7 naar 9,2 procent. Daar vallen volledig elektrische auto's, hybride auto's met of zonder stekker en lpg-auto's onder. De verkoop van deze typen voertuigen sprong met ruim 28 procent omhoog, met vooral een sterke groei op elektrisch gebied (35,6 procent).

De verkoop van volledig elektrische auto's viel 97,7 procent hoger uit. Dat heeft onder andere te maken met het steeds groter wordende aanbod EV's. Plug-inhybride voertuigen waren daarentegen minder in trek en vonden in het tweede kwartaal van dit jaar 13,6 procent minder aftrek dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Reguliere hybriden wisten de afgelopen driee manden van dit jaar 38,2 procent meer eigenaren te vinden dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

