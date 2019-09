Lamborghini heeft zijn eerste hybride sportwagen onthuld, de Sian. De auto heeft een gecombineerd vermogen van 819 pk en is daarmee de sterkste Lamborghini ooit.

De nieuwe Sian is tevens de snelste auto van het merk. De auto accelereert in minder dan 2,8 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een topsnelheid van meer dan 350 kilometer per uur. Voor aandrijving zorgt een 785 pk sterke V12-motor, die geassisteerd wordt door een 34 pk sterke elektromotor.

Dankzij de geëlektrificeerde aandrijflijn is de Sian vooral op de tussensprintjes flink sneller dan een vergelijkbaar model als de Aventador SVJ. Lamborghini zegt dat de Sian 1,2 seconden sneller van 70 naar 100 kilometer per uur sprint dan het huidige topmodel van het merk.

De Sian heeft een vrij extreme vormgeving. (Foto: Lamborghini)

Bijzondere techniek in een bijzondere carrosserie

De Sian maakt in tegenstelling tot andere hybride voertuigen geen gebruik van een lithium-ion-accu voor de energieopslag. In plaats daarvan monteert Lamborghini een zogeheten supercondensator, welke een hogere energiedichtheid heeft en beter geschikt is voor een veel snellere afgifte van elektriciteit en daarmee extra kracht, ideaal voor in een sportwagen. Bovendien is het geheel een stuk lichter, wat eveneens belangrijk is bij een auto als de Sian.

Daarnaast is de supercondensator beter bestand tegen de pieken in energieaanvoer als gevolg van regeneratief remmen, waarbij de energie die vrijkomt wordt opgevangen en direct wordt opgeslagen. De temperatuurstijging die dit tot gevolg heeft, is van invloed op de levensduur van een gewone lithium-ion-accu.

Tevens heeft de techniek minder last van de effecten van snel en veelvuldig laden, zoals capaciteitsverlies in het geval van lithium-ion-accu's.

De dagrijverlichting is opvallend van vorm. (Foto: Lamborghini)

Sian te zien tijdens tentoonstelling Frankfurt

Lamborghini zal slechts 63 exemplaren van de Sian bouwen. Elke auto zal door de toekomstige eigenaar geheel naar eigen smaak samengesteld kunnen worden in samenwerking met het Centro Stile-team van het merk.

De auto is vanaf volgende week donderdag te zien tijdens de internationale autotentoonstelling in Frankfurt.

De achterkant van de Sian is geïnspireerd door die van de Countach. (Foto: Lamborghini)

