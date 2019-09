Hyundai heeft in de aanloop naar de internationale autoshow (IAA) in Frankfurt de nieuwe i10 onthuld, waarmee de in Nederland zo populaire stadsauto na ruim zes jaar een opvolger heeft. De IAA gaat volgende week van start.

De nieuwe i10 is 2 centimeter langer, 2 centimeter breder en ook de wielbasis werd groter. Tussen de wielen zit nu 4 centimeter meer. Het front is voortaan agressiever, mede dankzij een grove grille, priemende dagrijverlichting en de donkere koplampbehuizing.

Binnen valt het aanraakscherm van 8 inch voor het multimediasysteem op, wat voortaan overweg kan met Apple CarPlay en Android Auto. Het scherm is overigens niet standaard, want standaard monteert Hyundai een radio met een monochroom display in de wagen.

Onder de motorkap ligt in alle gevallen een benzinemotor. Welke dat is, is in Nederland afhankelijk van de CO2-beprijzing. Het wordt of een driecilinderbenzinemotor met 67 pk of een viercilindermotor van 1,2 liter met 84 pk. Welke het ook wordt, de krachtbron is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Een semiautomatische transmissie is tegen meerprijs leverbaar.

De productie van de nieuwe i10 gaat in november in Turkije van start. De eerste exemplaren worden rond de jaarwisseling in Nederland verwacht. Prijzen zullen in de aanloop naar de marktintroductie gecommuniceerd worden.

