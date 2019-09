In augustus is het aantal registraties van nieuwe personenauto's met 16,3 procent gedaald vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt de RAI Vereniging maandag op basis van eigen cijfers en gegevens van BOVAG en RDC.

In totaal werden 34.230 nieuwe auto's geregistreerd, waar dit er in dezelfde periode in 2018 nog 40.919 waren.

Tot nu toe zijn er in 2019 ook minder auto's verkocht. Het gaat om een daling van 11 procent, naar 239.646 tot nu toe. Dit waren er in 2018 over dezelfde periode 330.017.

De bestverkochte merken waren dit jaar in augustus Volkswagen (14,4 procent) en Opel (9 procent), gevolgd door Toyota (6,5 procent), Peugeot (6,1 procent) en KIA (5,8 procent).