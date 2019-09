In augustus is het aantal registraties van nieuwe personenauto's met 16,3 procent gedaald vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt de RAI Vereniging maandag op basis van eigen cijfers en gegevens van BOVAG en RDC.

In totaal werden 34.230 nieuwe auto's geregistreerd, waar dit er in dezelfde periode in 2018 nog 40.919 waren.

Tot nu toe zijn er in 2019 ook minder auto's verkocht. Het gaat om een daling van 11 procent, naar 293.646 tot nu toe. Dit waren er in 2018 over dezelfde periode 330.017.

De bestverkochte merken waren dit jaar in augustus Volkswagen (14,4 procent) en Opel (9 procent), gevolgd door Toyota (6,5 procent), Peugeot (6,1 procent) en KIA (5,8 procent).

De Volkswagen Polo was met 1.322 registraties vorige maand de lijstaanvoerder, gevolgd door de Tesla Model 3 met 1.180 stuks en de Opel Karl met 1.016 exemplaren. De Volkswagen T-Cross, een nieuwkomer op de markt, en de Opel Crossland X maken de top vijf compleet.

De nieuwe Volkswagen T-Cross doet het al direct goed. (Foto: Volkswagen)

Dure elektrische auto's minder in trek

De duurdere elektrische auto's hebben het onverminderd lastig in de markt. Van de Tesla Model S en Model X werden in augustus respectievelijk 25 en 42 exemplaren geregistreerd. De aanvankelijk zo populaire Jaguar I-Pace deed het met 32 stuks niet veel beter.

De Audi e-tron deed het met 85 geregistreerde exemplaren vorige maand relatief goed. De nieuwe concurrent van Mercedes, EQC, werd viermaal geregistreerd.

Daarentegen was de gunstiger geprijsde elektrische BMW i3 na de 3-Serie vorige maand het populairste model van het merk in Nederland. Ook over het hele jaar gemeten is het model in opkomst.