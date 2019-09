Nissan kan worden beschouwd als de grondlegger van het succes van de huidige generatie SUV's en cross-overs in Europa. In 2006 presenteerde het merk de Qashqai en zo'n vier laar later kwam het bedrijf in een segment lager met de Juke. Dat model heeft nu een opvolger gekregen.

Het front van de Juke wordt andermaal gedomineerd door dubbele koplampunits, waardoor het opvallende voorkomen van het model behouden blijft.

Vanwege de banden tussen Nissan en Renault deelt de Juke zijn basis met de nieuwe Renault Clio en Captur en meet voortaan 4,21 meter in lengte. Daarmee is de wagen zo'n 10 centimeter langer dan zijn voorganger. De wielbasis neemt met nagenoeg dezelfde afstand toe tot 2,64 meter.

Motorkeus aanvankelijk beperkt

Het ruimteverschil met de vorige Juke is fors. Niet alleen is de bagageruimte met een inhoud van 422 liter 20 procent groter dan voorheen, ook achterin zit je beter. Zowel de hoofd- als knieruimte gaat er aanzienlijk op vooruit. Ondanks de toegenomen buitenmaten, is de Juke tot 23 kilo lichter dan het uitgaande model.

De nieuwe Juke krijgt in eerste instantie de beschikking over een 117 pk sterke driecilinderturbomotor. De krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Elders in de wereld wordt het model ook leverbaar met een dieselmotor, die desgewenst 85 of 115 pk levert. Mogelijk volgt later een krachtigere benzinekrachtbron: de turbomotor van 1,3 liter.

De introductie-versie van de nieuwe Juke kost 27.990 euro, de uitvoering met automaat 29.990 euro. De eerste exemplaren worden in november uitgeleverd.

Fors meer concurrentie gekregen

Mede door het succes van de Nissan Qashqai en de Juke werden vorig jaar ongeveer vijf miljoen SUV's en middelgrote en compacte cross-overs verkocht in Europa. Dergelijke voertuigen zijn na auto's als de Volkswagen Polo anno 2019 de populairste carrosserievormen van het continent.

Hoewel de Juke in Nederland niet extreem succesvol was, heeft de auto destijds wel wat in gang gezet. Sinds de introductie zijn er ruim vijftien concurrenten bij gekomen in het segment, waaronder de Renault Captur en Peugeot 2008.

In Nederland zijn in de afgelopen jaren een kleine tienduizend exemplaren van de Juke geregistreerd. In 2011, het eerste volledige verkoopjaar, was het model met 2.662 exemplaren het succesvolst. Vorig jaar gingen er nog slechts 412 stuks op kenteken. In Europa is de Juke bijna 1 miljoen keer verkocht.

