Het vertrouwen van ondernemers in de auto- en motorsector is in het tweede kwartaal naar het laagste niveau sinds 2014 gedaald, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Het is bovendien momenteel de enige sector in Nederland waarin het ondernemersvertrouwen negatief is.

De vertrouwensindex van het CBS daalde in het tweede kwartaal van -5,3 punten naar -12,7 punten.

Het gebrek aan vertrouwen is terug te zien in de bezorgdheid van ondernemers om hun omzet. Per saldo verwacht bijna een kwart van de ondernemers een omzetdaling. De omzetverwachtingen zijn sinds het derde kwartaal van 2013 niet zo laag geweest.

Een minderheid van 6,1 procent denkt dat de omzet zal stijgen, terwijl dit een kwartaal eerder nog voor 17,3 procent van de ondernemers gold.

Stagnatie van de omzet

De verwachting van de sector is gebaseerd op de stagnatie die te zien is bij de omzetcijfers. Zo was in het tweede kwartaal van 2019 de omzet slechts 0,1 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In eerdere kwartalen was deze groei nog wel groter.

Overigens was in de deelsector van gespecialiseerde reparatiebedrijven nog wel een omzetgroei van 4,8 procent te zien ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018. Ook de personenautohandel en -reparatie zag een omzetgroei (3,5 procent), evenals de zware bedrijfsautobranche (2,1 procent).

Deelsectoren die flink in de min zitten, trekken de gemiddelde omzetgroei omlaag. Zo bereikte de motorbranche met 12,1 procent minder omzet het dieptepunt.

Aantal vacatures en faillissementen gedaald

In het tweede kwartaal van 2019 stonden er in de auto- en motorbranche nog 4.600 vacatures open. In het eerste kwartaal waren dit er nog 4.800. Met 21,4 procent hadden minder ondernemers last van een personeelstekort. Dit was aan het begin van het tweede kwartaal nog 22,3 procent.

Het aantal faillissementen in de sector daalde overigens ook, met 5 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2019. Het ging om 24 bedrijven.