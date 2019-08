De BMW 3-serie is al decennialang een van de populairste zakensedans. In Nederland heeft het model sinds begin dit jaar echter concurrentie uit onverwachte hoek: Tesla. Met de Model 3 is zo'n volledig elektrische auto nu voor meer mensen binnen handbereik. Koerst de Model 3 met de wind van financieel voordeel in de zeilen naar een overwinning op de BMW?

Met een basisprijs van net geen 50.000 euro profiteren zakelijke rijders ten volle van de fiscale voordelen van een Tesla Model 3, zoals 4 procent bijtelling.

De testauto is echter een duurdere Long Range-versie, de middelste van drie beschikbare uitvoeringen. Het model doet zijn naam eer aan met een theoretische actieradius van 560 kilometer, waarvoor veel Nederlanders extra maandlasten over hebben (de Standard Range-versie komt 420 kilometer ver).

De Long Range-uitvoering heeft een tweede elektromotor, waardoor de auto vierwielaandrijving heeft en nog kortere acceleratietijden. Zo snelt het model in 4,6 seconden naar 100 kilometer per uur tegenover 5,6 seconden voor de BMW. De volledige generatie van de 3-serie werd eerder dit jaar gepresenteerd.

De Tesla Model 3 is er in drie uitvoeringen. (Foto: AutoWeek)

Model 3 niet direct als sedan herkenbaar

Ondanks z'n geheel nieuwe koets is de BMW aan de buitenzijde direct herkenbaar als 3-serie en als sedan. Dat is een belangrijk verschil met de Model 3. Door basisvorm die is overgenomen van de Model S wordt de indruk gewekt dat het hier net als bij de grotere Tesla om een vijfdeurs liftback gaat, hoewel de 3 toch echt een sedan is.

De achterklep van de Tesla heeft een wat ongebruikelijke vorm en ook de laadopening is minder praktisch. De bagageruimte zelf meet 425 liter, terwijl er 480 liter achterin de BMW kan. Onder de vloer van de Model 3 bevindt zich echter nog een ruimte die onderdak biedt aan laadkabels, maar ook makkelijk een aantal weekendtassen aankan.

Door het ontbreken van een verbrandingsmotor heeft Tesla bovendien bagageruimte in de neus van de auto. Groot is die niet, een leuk extraatje is het wel. De totale omvang van de beschikbare bagageruimte komt hiermee op 542 liter, al is het daarbij wel zaak om de boel slim te verdelen.

Op de achterbank van de Model 3 is er voldoende hoofd- en beenruimte, maar door de lage plaatsing van de bank en de hoge vloer worden de benen wel in een ongemakkelijke positie gedwongen. Vooral langere mensen zitten beter in de BMW, al zijn de beste plekken ook bij de nieuwste 3-serie voorin te vinden.

Ondanks de daklijn is de Model 3 toch echt een sedan. (Foto: AutoWeek)

Cockpit-gevoel in de BMW

De lage stoelen in combinatie met een vrij hoge middentunnel en dito dashboard zorgen direct voor een echt BMW-gevoel. Afwerking en materiaalgebruik zijn van topniveau en hoewel vormgeving smaakgevoelig is, durven we te stellen dat het rustige, maar hoogwaardige interieur vol mooie details door velen zal worden gewaardeerd.

Daarbij is zoals we van dit merk gewend zijn een fraaie balans gevonden tussen digitale en analoge elementen. Het infotainmentscherm omvat veel functies, maar voor zaken die snel bereikbaar moeten zijn, monteren de Duitsers nog gewoon knoppen.

In de Tesla is absoluut geen sprake van een fraaie balans tussen analoog en digitaal. Behalve de verplichte knop voor de alarmlichten (in het plafond) en de bedieningshendels aan de stuurkolom zijn alle functies hier in het 15-inch metende aanraakscherm verstopt.

Auto's waarin de klimaatregeling zich via zo’n scherm laat bedienen, zien we vaker. Tesla gaat echter nog een flinke stap verder. Stuur- en spiegelverstelling, ruitenwissers, verlichting, achterbankverwarming en zelfs het openen van het dashboardkastje: voor alles moet het scherm worden aangeraakt.

Hoog niveau van afwerking in de BMW. (Foto: AutoWeek)

Bedieningsgemak Tesla ondanks aanraakscherm goed

Omdat het centrale scherm meteen dienstdoet als instrumentarium, is dit bovendien ook de plek waarop alle relevante rij-informatie afleesbaar is. Bij veel auto's betekent zo'n 'opruimronde' van het dashboard dat er ernstig wordt ingeleverd op bedieningsgemak, maar Tesla weet dat te vermijden.

Het scherm reageert razendsnel en kent een verbluffend logische bedieningsstructuur. Wie dagelijks met een smartphone in de weer is – en wie is dat niet – vindt hier zonder problemen z'n weg. Die vergelijking mag je gerust heel letterlijk nemen, want het invoeren van een navigatiebestemming gaat in het op Google Maps gebaseerde Tesla-systeem net zo snel als op de telefoon.

Toets de beginletters van de bestemming in en hop, er verschijnt een lijst met alle relevante en/of eerder gebruikte bestemmingen. Tegen zo veel snelheid kan zelfs de BMW niet op, in ieder geval op dit gebied.

Materiaalgebruik en afwerking staan echter op een significant lager niveau dan in de BMW, al moet worden gezegd dat wie van modern en futuristisch houdt z'n lol op kan in de Amerikaan. Ook is het opvallend hoe veel ruimtelijker de Tesla overkomt.

Wie dagelijks op zijn smartphone zit, kan met de Tesla overweg. (Foto: AutoWeek)

Tesla Autopilot niet zonder bezwaren

Autopilot is onlosmakelijk verbonden met Tesla, maar toch zijn we hierover in de Model 3 minder enthousiast dan eerder in grotere modellen van het merk. Afremmen voor tragere voorliggers gaat op een te lompe manier en we worden regelmatig getrakteerd op onnodige remacties. Het systeem wordt doorlopend geüpdatet dus er is nog hoop, maar voor nu zijn er concurrenten die dit (veel) beter doen.

Als Long Range is de Model 3 voorzien van een uitstekende uitrusting, maar toch is het gebrek aan aankleed- en personalisatiemogelijkheden jammer. Na de aanschaf slaat de Model 3 de BMW op financieel gebied nog eens stevig om de oren. Iedere koper profiteert van lage 'brandstof'-kosten, een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting en voordelig onderhoud. Daarbovenop krijgen zakelijke kopers nog een gunstige bijtelling en de aantrekkelijke milieu-investeringsaftrek (MIA) cadeau.

Het is lastig opboksen tegen zo veel financieel voordeel bij een Tesla. (Foto: AutoWeek)

Verschillende werelden

Nooit eerder waren twee directe concurrenten zó verschillend. Op veel gebieden is een vergelijking bijna ondoenlijk, vooral omdat Tesla de zaken zo anders aanpakt dan z'n concurrenten. In veel opzichten is de doortimmerde BMW de betere auto.

De decennialange ervaring van dit merk blijkt uit alles, van de fantastische rijeigenschappen tot het doordachte bedieningsconcept. De Tesla is zichtbaar een product van een merk dat z'n zaakjes pas net enigszins op orde heeft en hier elke euro moet omdraaien.

Tegelijkertijd zet dat merk de autowereld behoorlijk op z'n kop. De Tesla rijdt fantastisch en laat zich op een revolutionaire manier bedienen, maar pakt de kleine voorsprong vooral vanwege het kostenplaatje.

Gegevens Tesla Model 3 Long Range Basisprijs: 59.318 euro

Prijs testauto: 69.418 euro

Behaalde actieradius: 390 kilometer

Acceleratie naar 100 km/u: 4,6 seconden

Topsnelheid: 233 km/u

Remweg bij 100 km/u: 34,6 meter

Gewicht: 1.847 kilo

Gegevens BMW 330i Basisprijs: 52.638 euro

Prijs testauto: 78.416 euro

Behaalde actieradius: 796 kilometer

Acceleratie naar 100 km/u: 5,6 seconden

Topsnelheid: 250 km/u

Remweg bij 100 km/u: 36 meter

Gewicht: 1.445 kilo

