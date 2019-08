Bugatti heeft op Pebble Beach Concours d'Elegance in de Amerikaanse staat Californië de Centodieci onthuld. Het model is een eerbetoon aan de EB110, een sportwagen van het merk uit de jaren negentig.

De Bugatti Centodieci is gebaseerd op de Chiron en wordt aangedreven door een zestiencilindermotor met 1.600 pk. Daarmee accelereert de auto in 2,4 seconden naar 100 kilometer per uur. Na 6,1 seconden staat 200 kilometer per uur op de teller, nog eens 7 seconden later is 300 kilometer per uur in beeld. De topsnelheid van de Centodieci, die 20 kilo lichter is dan de Chiron, is begrensd op 380 kilometer per uur.

Bugatti zal slechts tien stuks van de Centodieci gaan produceren. Alle exemplaren worden met de hand gebouwd in het Franse Molsheim en worden over ongeveer twee jaar uitgeleverd. De auto kost minimaal 8 miljoen euro.

Met tien geplande exemplaren zal de Centodieci een zeldzaamheid zijn. (Foto: Bugatti)

EB110 was vaandeldrager voor het merk

De Bugatti EB110 stamt uit het tweede leven van het merk. Nadat de van origine Franse fabrikant in 1956 zijn deuren sloot, besloot de Italiaan Romano Artioli het merk in 1990 nieuw leven in te blazen. De nieuw fabriek, ditmaal in Italië, werd geopend op de 109e verjaardag van Ettore Bugatti, de oprichter van het merk. De EB110 verscheen een jaar later, op wat de 110e verjaardag van Bugatti geweest zou zijn.

Het was een voor die tijd zeer snelle auto, aangedreven door een V12-motor met vier turbo's. In de meest extreme variant leverde het blok 611 pk. Er waren in die jaren nauwelijks voertuigen die de prestaties van de EB110 konden evenaren, net zoals dat bij de latere modellen van Bugatti het geval was.

Het merk redde het uiteindelijk niet en hield in 1995 op te bestaan. Drie jaar later verwierf de Volkswagen Groep de rechten op het merk Bugatti. Het Duitse moederbedrijf liet het merk terugkeren naar Frankrijk, waar het al bijna 20 opereert vanuit zijn oorspronkelijke thuisbasis Molsheim, gelegen in de Elzas. Sindsdien lanceerde het de Veyron en de Chiron.

De Centodieci en de EB110 in een beeld gevat. (Foto: bugatti)

