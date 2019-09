Tesla heeft ruim zeven jaar het rijk alleen gehad in het segment van de dure elektrische auto. Pas vorig jaar kreeg het te maken met een concurrent in de vorm van de Jaguar I-Pace. Vanaf dit jaar doen ook de Duitse merken mee. De Audi e-tron is al leverbaar, de Mercedes-Benz EQC volgt binnenkort. Welk voertuig krijgt de voorkeur?

Zowel voor Audi als Mercedes geldt dat het de eerste serieuze volledig elektrische auto is van het merk. De EQC is een volwaardig productiemodel, dat in serie wordt gebouwd op dezelfde assemblagelijn als de GLC-Klasse. De Audi is vanaf de tekentafel bedacht als elektrische auto, en is geen omgebouwde bestaande auto waarbij er compromissen nodig zijn.

De elektrische SUV's van Audi en Mercedes zijn verkenners: de eerste van vele en ze staan symbool voor wat komen gaat. Ondertussen zijn het ook gewoon auto’s die je kunt kopen en die voor blijkbaar genoeg mensen een reële optie zijn. Bij sommige bedrijven is ook in de top elektrisch rijden verplicht en ondanks de steeds strengere fiscale regels voor de dure elektrische auto’s geldt er nog altijd bijtellingsvoordeel.

De EQC komt van dezelfde productielijn als de GLC. (Foto: AutoWeek)

Veel overeenkomsten tussen beide wagens

De specificaties zijn redelijk gelijk. Beide auto's hebben 408 pk dankzij twee elektromotoren, eentje per as. Het accupakket van de Audi is met 95 kWh wel groter dan de 85 kWh accu van de Mercedes. Maar hoeveel van de accucapaciteit daadwerkelijk wordt gebruikt, verschilt per auto.

Sommige merken, zoals Tesla, geven daar geen openheid over, andere doen dat wel. Mercedes en Audi ook, en daardoor weten we dat de Audi daadwerkelijk 82,5 kWh gebruikt en de EQC het doet met 80 kWh. Dan is het verschil ineens een stuk kleiner.

Hoe die accu vol te krijgen? Uiteraard kunnen ze allebei aan een gewoon stopcontact, maar dan moet je heel veel geduld hebben. Met een eigen wallbox met 3.7 kW gaat het laden al iets sneller, maar van leeg tot vol duurt het dan nog meer dan twintig uur.

De e-tron heeft 82,5 kWh van in totaal 90 kWh tot zijn beschikking. (Foto: Audi)

Meer laadmogelijkheden met de Audi

Heb je driefasenstroom tot je beschikking, dan helpt dat bij de Audi enorm, maar de Mercedes kan – toch een beetje tot onze verbazing – niet laden met driefasen, zodat je bij je eigen wallbox toch al snel 21 uur moet wachten als je ooit met een lege accu thuiskomt. De Audi kan tot maximaal 22 kW gaan, al moet je daarvoor wel de optionele on board-22 kW-lader aanschaffen.

Snelladen kan gelukkig wel met de Mercedes, zodat je ook lange afstanden op je to-dolijst kunt zetten. Mocht de laadplek het aankunnen, dan kan je tot 112 kW gaan. Heel netjes, maar de Audi wint ook deze strijd met 155 kW als maximum. De praktische bruikbaarheid van de e-tron is daarmee merkbaar groter dan die van de EQC.

E-tron is minder spaarzaam met stroom

De daadwerkelijke actieradius van de auto’s liep niet bijster ver uiteen: zoals bekend zijn omstandigheden als weer, verkeer en snelheid in belangrijke mate van invloed op het bereik van een elektrische auto en dien je eigenlijk meerdere maanden te testen voordat je een reëel beeld hebt. Maar in onze week bij een temperatuur van zo’n 23 graden en weinig regen kwamen we ruwweg even ver, met – zo leek het – een structurele lichte voorsprong voor de Audi.

Reken bij normaal gebruik sowieso op 300 kilometer zolang het niet extreem koud is. Ga je Eco-modi gebruiken en jezelf limiteren op 110 kilometer per uur, dan komt heel misschien de 400 kilometer in beeld.

Audi springt iets minder spaarzaam om met de stroom, aangezien hij meer kWh tot zijn beschikking heeft, maar een willekeurige Tesla komt zonder moeite een stuk verder op minder kWh dan beide Duitsers.

Mercedes is extreem stil

Qua elektropower is de Mercedes merkbaar sneller op de sprint dan de e-tron, ondanks het gelijke vermogen. In de Audi voelt het alsof de e-tron bewust niet al het vermogen vrijgeeft op lage snelheid. Voor EV-begrippen komt de auto daardoor niet overdreven snel van de lijn. Op de tussensprint is hij minstens zo snel of zelfs sneller dan de EQC.

De Mercedes is extreem stil, zelfs voor een EV. Waar sommige fabrikanten – al dan niet kunstmatig – een gezoem toevoegen aan een draaiende elektromotor, hoor je in deze Mercedes niets. Door extra isolatie is wind- en bandgeruis ook nagenoeg afwezig.

Ook al is de e-tron zwaarder dan de Mercedes, die kilo’s worden wel beter onder controle gehouden. De Audi ligt beter op de weg, ook al heb je merkbaar iets minder comfort. Hier zijn de dempers wel instelbaar, zodat je kunt variëren, afhankelijk van het type wegdek.

Vergelijk laat vooral zien hoe goed Tesla is

De Mercedes EQC is vrij laat op de markt, maar voelt niet als de meest moderne elektrische auto. Je merkt dat hij op een bestaand model is geënt en dat brengt compromissen met zich mee. Hij is zuiniger dan de Audi, maar rijdt minder goed en biedt merkbaar minder laadmogelijkheden. De e-tron is wellicht een haastklus geweest, maar klopt als elektrische auto beter dan de EQC. Deze test laat evengoed vooral zien hoe goed de Tesla Model S al was in 2011.

Als antwoord op Tesla's hegemonie valt op dat eerste pogingen van de Duitse kant het vooral moeten hebben van uitstraling, hoogwaardige bouwkwaliteit en luxegadgets. De Audi slaagt door zijn laadopties beter als elektrische auto dan de Mercedes en wint daardoor deze test.

Het beste elektrische voertuig is nog altijd een Tesla en qua rijeigenschappen is er Jaguar, dat met de I-Pace stiekem een wel erg goed rijdende auto heeft neergezet. Op de concurrent van BMW moeten we nog even wachten: volgend jaar komt de BMW iX3.

Geduchte concurrentie van Tesla en Jaguar. (Foto: AutoWeek)

