De verkoop van grote en dure auto's als de BMW 7-Serie en de Mercedes-Benz S-Klasse loopt flink terug in Europa, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau JATO Dynamics waar Automotive News Europe over schrijft.

Van de tien populairste modellen in het hogere segment, vielen alleen de registraties van de relatief recente en minder traditioneel gelijnde Mercedes CLS en Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé hoger uit in de eerste vijf maanden van dit jaar. De overige modellen in dit deel van de markt vielen ver terug in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

De Tesla Model S, de afgelopen twee jaar marktleider in dit segment, kwam uit op 2.702 exemplaren, een daling van 52 procent. Ook de Porsche Panamera was met 3.523 stuks fors minder in trek. Het betekent een verkoopdaling van 31 procent. Vooral de plug-inhybrideversie, goed voor meer dan de helft van de verkoop, daalde in populariteit. Het model wordt begin volgend jaar gefacelift.

De BMW 7-Serie is recentelijk opgewaardeerd, maar dat vertaalde zich in de eerste vijf maanden nog niet naar duidelijk meer vraag. Het aantal registraties lag met 4.070 exemplaren 8,9 procent lager ten opzichte van vorig jaar. De 8-Serie, qua uiterlijk vergelijkbaar met de eerder genoemde Mercedessen, moet het tij keren voor BMW.

De verkoop van de Mercedes-Benz S-Klasse, de nieuwe marktleider, lag 22 procent lager op 5.205 stuks. De opvolger ervan maakt op het moment de laatste testkilometers.

Europese verkoop van topsedans tot en met mei Mercedes-Benz S-Klasse: 5.205 (-22 procent)

Mercedes-Benz CLS: 4.689 (+76 procent)

BMW 7-Serie: 4.070 (-8,9 procent)

Audi A7: 3.887 (-1,7 procent)

Porsche Panamera: 3.523 (-31 procent)

Tesla Model S: 2.702 (-52 procent)

Audi A8: 2.580 (-6.1 procent)

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé: 2.200 (+18 procent)

Jaguar XJ: 352 (-38 procent)

BMW 6-Serie GC: 186 (-82 procent)

SUV's en elektrische modellen liggen op de loer

Een mogelijke verklaring voor de teruglopende verkoop is concurrentie van SUV's uit eigen huis. Zo lanceerde Audi de Q8 en kwam BMW onlangs met de X7. "Het is nog te vroeg om een duidelijke trend te zien, maar met 1.042 verkochte exemplaren van de X7 in mei lijkt het erop dat mensen overstappen op SUV's", aldus JATO-analist Felipe Munoz.

Ook nieuwe elektrische modellen vormen mogelijk een bedreiging voor de gevestigde orde. Porsche lanceert binnenkort de Taycan, een model dat tevens de basis vormt voor de e-tron GT van Audi. De opvolger van de Jaguar XJ wordt eveneens volledig elektrisch.

Ondanks de teruglopende verkoop houden analisten rekening met groei in het hogere marktsegment. In 2022 wordt een volume van 100.000 dure sedans verwacht, terwijl dat vorig jaar net geen 78.000 was.

De BMW X7 kent een goede verkoopstart (foto: BMW)