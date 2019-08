Volkswagen denkt dat elektrische voertuigen spoedig goedkoper worden en sneller dan gedacht vergelijkbaar geprijsd zullen zijn als auto's met een verbrandingsmotor. Dat heeft een hooggeplaatste medewerker in gesprek met Automotive News Europe verklaard.

Volgens Reinhard Fisher, bij Volkswagen in Noord-Amerika verantwoordelijk voor de strategie, is het "omslagpunt nabij".

"Dat omslagpunt is prijspariteit. Zodra de angst voor het onbekende overwonnen is, zal men inzien dat een elektrische auto de betere keuze is. Als je het gaat uitrekenen, merk je al snel dat de gebruikskosten van een elektrische auto de helft lager liggen", aldus Fisher in gesprek met Automotive News Europe.

Volgens Michael Berube, topambtenaar op het Amerikaanse ministerie voor Energie en aanwezig op hetzelfde evenement als Fisher, duurt het nog tot 2028 voordat de prijs van elektrische voertuigen in de buurt komt van die van gewone auto's.

'Actieradiusangst vervangen door laadangst'

Volkswagen lanceert volgende maand zijn eerste model dat in de basis als elektrische auto ontwikkeld is: de ID.3. De eerste productielichting, een versie die volgens de fabrikant 420 kilometer ver komt, wordt in Duitsland voor minder dan 40.000 euro in de markt gezet.

Op termijn volgt een 330-uitvoering, die in het buurland voor minder dan 30.000 euro zal worden aangeboden. Deze versie komt, zoals het getal al aangeeft, 330 kilometer ver. Het topmodel krijgt een rijbereik van 550 kilometer.

"Actieradiusangst is vervangen door laadangst", meent Fisher, die zegt dat ook dit probleem op te lossen is. "In de begindagen van de auto verkochten drogisterijen brandstof. Nu zijn er meer dan 122.000 pompstations in de Verenigde Staten. De laadinfrastructuur zal dezelfde ontwikkeling doormaken."

De ID.3, hier in camouflagetrim, debuteert begin september in Frankfurt. (Foto: Volkswagen)