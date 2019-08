Hyundai heeft een schets van de nieuwe i10 vrijgegeven. De stadsauto wordt volgende maand officieel gepresenteerd in Frankfurt. Het huidige model werd in 2013 gelanceerd.

Het uiterlijk van de nieuwe Hyundai i10 lijkt een evolutie van het huidige design te zijn, maar dan wat agressiever. De dagrijverlichting, die bij de facelift uit 2017 in de grille werd geplaatst, blijft behouden.

De i10 is in Nederland een belangrijke auto voor Hyundai. Vorig jaar gingen er meer dan zesduizend van op kenteken, maar in 2019 staat de teller tot op heden pas op een kleine 2.300 exemplaren. Ter vergelijking: het zustermodel van de i10, de Kia Picanto, werd dit jaar al ruim 5.700 keer geregistreerd. Deze auto werd echter in 2017 al helemaal vernieuwd.

Over de motoren en de techniek van de nieuwe i10 is nog weinig bekend, al ligt het in de lijn der verwachting dat de nieuwe stadsauto van Hyundai net als de Picanto voortaan ook de beschikking krijgt over een driecilinderturbomotor.

De huidige i10 draait in deze vorm al sinds 2013 mee. In 2017 volgde een update. (Foto: AutoWeek)

Kijk ook op AutoWeek.nl