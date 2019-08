Kopers in het bovenste deel van de markt hebben de gekste wensen. Daar weten ze bij een merk als Rolls-Royce alles van. Hun motto is dan ook om eerst ja te zeggen en vervolgens pas uit te zoeken of het kan. Dit zijn de extreme processen die aan de modellen van het merk ten grondslag liggen.

Het complete verhaal stond in AutoWeek 33

Vrijwel alles bij Rolls-Royce is handwerk. De enige robottechniek staat naar het schijnt onzichtbaar in de hermetisch van stof afgesloten spuitcabines, maar dan nog duurt het hele proces een week of meer.

Er zijn ruim 44.000 kleuren beschikbaar bij het merk, maar speciale wensen zijn ook geen probleem. Zoals de klant die duizend gemalen diamantjes in de lak op zijn Rolls liet spuiten. Maar ook de kleur van de hond, lipstick en handtas schijnen populair te zijn. Zo'n lak wordt wel eerst zes maanden getest en gehomologeerd.

"We zijn bijna paranoïde over de lak" ,zeggen ze zelf. "Vier man poetsen en polijsten de lak na het spuiten en dan nogmaals voor de aflevering. Twee keer minstens vijf uur werk voor het team."

Het lakwerk is een kuststukje op zich. (Foto: AutoWeek)

Alles in een extreem schone kamer

Een specialist brengt de zogeheten coach line, de flanklijn over de carrosserie, met de hand aan op een Rolls-Royce. Dat werkje duurt minstens zes uur. Hij gebruikt een kwastje van eekhoornhaar. De gebruikte verf is al even bijzonder, want die verbindt zich met de lak. De kalk die hij op zijn hand doet om de lijn vloeiend te trekken, wordt speciaal uit Frankrijk ingevoerd.

Voor de beoordeling en het kiezen van gebruikte interieurmaterialen is er een donkere kamer beschikbaar. De verlichting is er extreem gelijkmatig en in één kleur, zodat lichtinval en de tijd van de dag geen invloed hebben.

Het fijne werk aan bijvoorbeeld een op maat gemaakt ambachtelijk interieur gebeurt in een extreem schone kamer met lichte overdruk van gefilterde lucht. Er kan dus geen stof binnendringen, alles gaat alleen naar buiten. Vakmensen reinigen zich tweemaal voor ze naar binnen gaan, dragen stofvrije kleding, geen make-up of parfum en al helemaal geen sieraden.

De coach line wordt volledig met de hand aangebracht. (Foto: Rolls-Royce)

Houtbewerking kost minstens acht dagen

De Rolls-Royce-klant heeft ongelooflijk veel speciale wensen. De elektrische bedrading wordt zodoende voor elke auto op maat gemaakt. Ook de inmiddels bekende sterrenhemel in het dak wordt met de hand 'aangelegd'.

De bekleding van het plafond wordt voorgeboord en vervolgens komen er soms meer dan negentienhonderd glasvezeldraadjes in, bijvoorbeeld in de vorm van een exacte kopie van de sterrenhemel boven jouw woonplaats. En het gaat nog exclusiever worden: twinkelende sterren of bewegende patronen.

De toepassing van hout is ook al zo’n stukje vakwerk. Het hout wordt geselecteerd op locatie en zelf opgehaald. In een auto wordt hout van dezelfde boom gebruikt. Eerst rust dat zeker vijf jaar om tot de definitieve kleur te komen.

Zelfs in een gangbaar interieur, voor zover daar sprake van is bij Rolls-Royce, is drie weken werk nodig. Bij maatwerk nog veel langer. Het hout ondergaat bookmatching, zodat de linker- en rechterhelft van het interieur exact aansluiten en gespiegeld zijn. Het lakken van het hout gebeurt met de hand en vraagt door de droogtijd en het polijsten minstens acht dagen.

Rolls-Royce laat het hout vijf jaar rusten. (Foto: AutoWeek)

Leer uit het interieur gaat ook naar Prada en Louis Vuitton

Voor een Rolls-Royce worden doorgaans geselecteerde stierenhuiden uit Beieren gebruikt. Onbeschadigd, want de dieren staan te hoog in de bergen voor stekende muskieten, en hekken en bosjes met scherpe punten worden vermeden. Je kunt het leer in elke kleur krijgen die je wil.

In een grote auto als de Phantom worden tot wel 487 stukken leer gebruikt en daar zijn vijftien huiden voor nodig. Ze rekken het leer 10 procent op voor en gebruiken laserapparatuur om de optimale stukken te selecteren en te snijden. De dikte van het leer is afgestemd op de plek waar het wordt gebruikt.

Voor de delen aan elkaar worden gestikt, worden de randen met de hand dunner gemaakt - skiving heet dat - zodat je de naad minder voelt. Restdelen van het leer worden bewaard voor eventuele reparatie later, maar ze gaan ook naar merken als Prada en Louis Vuitton.

In een grote auto als de Phantom worden tot wel 487 stukken leer gebruikt. (Foto: Rolls-Royce)

Het complete verhaal stond in AutoWeek 33