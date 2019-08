Tijdens een bezoek aan de Rolls-Royce-fabriek zijn de Britten verbluffend openhartig: zonder de Duitse overname zouden de modellen van Rolls-Royce gebrekkige producten zijn geworden. Onder de vleugels van BMW is hun merk echter opgebloeid tot de lifestylekeuze van veertigers, zien ze elektrisch rijden helemaal zitten en draait de fabriek dankzij een SUV op volle toeren.

Bij een exclusief bezoek aan de fabriek in Goodwood trekt oudgediende David Deane een vol uur uit om de historie van 'zijn' merk breed uit de doeken te doen. Te beginnen bij de jeugd van Henry Royce en dan in één ruk door naar de moderne tijd, onder vleugels van nieuwe Duitse eigenaren.

Over dat laatste zegt hij dat er iets moest gebeuren. "De eigen Britse automobielindustrie was weer eens rubbish, terwijl er rond de eeuwwisseling juist fors moest worden geïnvesteerd in nieuwe techniek. Zelfs Richard Branson meldde zich als koper. BMW was al serieus in beeld, maar Volkswagen overtroefde hen met een enorm hoog bod van bijna een half miljard pond en won het. Bij de naam Volkswagen dacht je nog aan Golf en Beetle, en dit moest hun prestigeproject worden."

Het lijkt erop dat de 'kleine lettertjes' niet goed waren bestudeerd. Volkswagen had wel de rechten op de karakteristieke grill en de befaamde Spirit of Ecstasy – de 'engel' op de neus – maar níét de naam en het fameuze merkteken.

Een lang verhaal in het kort: BMW kreeg die licentie wel, betaalde Volkswagen een lieve som voor het gebruik van alles wat ze verder nodig hadden en opende begin 2003 de nieuwe Goodwood-fabriek. Volkswagen pakte in Crewe de andere helft van de oorspronkelijke deal op: Bentley.

BMW betaalde Volkswagen voor de rechten van het beeldmerk. (Foto: AutoWeek)

'Schakelen vinden we niet interessant'

Rolls-Royce was naarstig op zoek naar een nieuwe krachtbron, aangezien de modellen van het merk al sinds mensenheugenis door min of meer dezelfde motor werden aangedreven.

"We hadden een moderne krachtbron nodig. Liefst een 12 cilinder. Bij Rolls-Royce draait het om koppel en kracht van onderuit, want schakelen vinden we niet zo interessant. BMW hielp ons aan die aandrijftechniek."

Meteen als je de statige oprijlaan inrijdt, valt op dat de fraaie faciliteiten in niets op de modale autofabriek lijken. "Daar hadden we ook voor getekend en dat betekent meteen dat we niet veel kunnen uitbouwen. Terwijl we als merk juist enorm groeien."

Er was bij Rolls-Royce vooral behoefte aan nieuwe motortechniek. (Foto: AutoWeek)

Klant moet geduld hebben

Na de verhuizing liepen er in Goodwood ongeveer driehonderd exemplaren van de band. Het afgelopen jaar waren dat er 4.107, een nieuw record. Voor elk ander merk is dat goed nieuws, maar voor Rolls-Royce, een merk dat gebaat is bij exclusiviteit, betekent het succes een dilemma. Want hoe waarborg je die exclusiviteit?

Vooralsnog wordt het aantal productielijnen niet uitgebreid. De koper zal volgens Deane simpelweg geduld moeten hebben. Hij onderstreept dat maatwerk, vakmanschap en een - zegt hij zelf - "bijna paranoïde streven" naar perfectie in Goodwood sowieso altijd vooropstaan.

"We hebben maar één productielijn voor rond de twintig auto's per werkdag. Die is door de jaren wel gegroeid van zeven 'stations' naar twintig en soms meer. Daarom loopt hij nu ook niet meer recht, maar slingert als een slang door de hallen. Toch houden we het bij twee ploegendiensten– van 6.00 tot 23.00 uur – en werken we hier van maandag tot vrijdag."

Perfectie staat in Goodwood voorop. (Foto: AutoWeek)

Rolls-Royce is lifestyleproduct geworden

Rolls-Royce is als merk sterk veranderd. Zo lanceerden ze een dynamische en agressief aangeklede Black Badge-serie én recent de vierwielaangedreven Cullinan SUV. Het koperspubliek is eveneens veranderd.

"Ooit was de rijder een zeventiger en ik schat dat het nu gemiddeld iemand van begin veertig is. Zelfs een Phantom willen ze gewoon dagelijks rijden. Zélf rijden. We houden wél vast aan de vorm van onze modellen, maar er moet meer pit in zitten. De Black Badge bijvoorbeeld speelt daarop in, hij is assertiever."

Het idee voor de stoere Black Badge-serie ontstond volgens Deane in de Verenigde Staten, waar de CEO ergens stopte voor een kop koffie en er een volledig onder handen genomen Rolls-Royce naast zijn auto kwam staan.

"Hij dacht: dat moeten we zelf beter kunnen, met meer klasse en ónze kwaliteit. En waarom zou je het niet doen? We bieden uiteindelijk een exclusief lifestyleproduct op maat aan."

Toch organiseert het van origine zo traditionele merk nog altijd evenementen zoals Cars&Cognac en speciale chauffeursdiensten voor vervoer naar het tennistoernooi van Wimbledon.

Recente modellen van Rolls-Royce zijn stoerder aangekleed. (Foto: Rolls-Royce)

Elektrisch rijden past perfect bij Rolls-Royce

Rolls-Royce is en blijft een oase van rust en orde, maar de harde buitenwereld gaat niet helemáál aan Goodwood voorbij. Tijdens onze rondgang ontdekken we een afdeling 'Brexit Information Hub'. Vreest het roemruchte merk de dreigende im- en exporttarieven? En dus prijsverhogingen?

"Nee, dat speelt voor de Rolls-Royce niet zo. Wat wel een probleem kan worden, is dat een derde van onze werknemers internationaal is. Vaak zijn dat specialisten. Bovendien worden cruciale componenten door BMW aangeleverd en komen ook andere hoogwaardige materialen als hout en leer van toeleveranciers."

Het hele Brexit-proces baart de Britten richting de toekomst ook zorgen omdat specialisten in de R&D-afdelingen onder meer aan elektrisch rijden werken. Lees: ze zullen accucellen nodig hebben. Een 'e-Rolls' past perfect bij het DNA van zijn merk, meent Deane: "Nóg meer rust in het interieur en extra mogelijkheden voor de leefruimte. We lobbyen nu bij de overheid om de laadinfrastructuur snel te verbeteren."

Nu al een oase, straks met elektrische aandrijving nog meer? (Foto: AutoWeek)

