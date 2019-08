Op vrijdag 16 augustus beginnen de grote veilinghuizen met enkele van hun belangrijkste autoveilingen van het jaar. Bonhams organiseert in Californië de Quail Lodge-veiling, terwijl RM Sotheby's even verderop de Monterey-veiling houdt. Pebble Beach is ten slotte het decor voor het evenement van Gooding & Company. Een unieke Porsche en een bijzondere McLaren F1 worden de klapstukken.

Die twee voertuigen, een Porsche Type 64 uit 1939 en een McLaren F1 in LM-trim uit 1994, gaan bij RM Sotheby's onder de hamer. Het veilinghuis rekent op een bedrag van mogelijk 23 miljoen dollar (zo'n 20,6 miljoen euro) voor de McLaren. De auto is een van slechts twee exemplaren die af-fabriek van speciale LM-aanpassingen voorzien zijn, waaronder aerodynamische wijzigingen en 53 pk extra.

Volgens kenners de beste sportwagen ooit: de McLaren F1 in LM-trim. (Foto: RM Sotheby's)

Blauwdruk voor alle modellen van Porsche

Voor de Porsche staat geen bedrag, maar alom wordt verwacht dat de Type 64 uit 1939 de boeken in zal gaan als de duurste Porsche ooit. Dat record staat nu nog op 11,8 miljoen euro voor een 917 K-racewagen met chassis nummer 918-024 uit 1970. De Porsche 64 is de blauwdruk voor zo ongeveer alle modellen van het merk.

"Zonder de Type 64 zouden er geen 356, 550 en 911 geweest zijn", aldus specialist Marcus Görig op de website van RM Sotheby's. "Dit is de auto waarmee het legendarische verhaal van Porsche begon en het biedt verzamelaars mogelijkerwijs de laatste kans om op de bestuurdersstoel van Ferdinand en Ferry Porsche plaats te nemen."

James Bond-auto met gadgets

Andere modellen waarvoor naar verwachting meer dan 10 miljoen dollar betaald zal worden, zijn een drietal klassieke Ferrari's, waaronder een Ferrari 250 California SWB Spider by Scaglietti en een 196 SP by Fantuzzi. Ook de Aston Martin DB3S Works uit 1953 wordt mogelijk op meer dan 10 miljoen dollar afgehamerd.

Een andere Aston Martin waar veel van verwacht wordt, is een DB5. Het model, legendarisch geworden door de James Bond-films, is destijds door de productiemaatschappij van de films aangeschaft. Het is bovendien een van de vier exemplaren die voor de film Goldfinger gebouwd zijn. De DB5 is in 2012 volledig gerestaureerd, waardoor alle dertien originele gadgets het weer doen. RM Sotheby's rekent op maximaal 6 miljoen dollar.

Het kogelwerende scherm en de rookmachine functioneren naar behoren. (Foto: RM Sotheby's)

Auto van Lauda nu extra relevant

Bij Gooding & Company zullen veel ogen gericht zijn op veilingstuk 31, een Ferrari 312T Formule 1-auto uit 1975. Dat is sowieso al een voertuig met historische waarde, maar dit exemplaar is dit jaar alleen nog maar in relevatie toegenomen. De auto is namelijk van de eerder dit jaar overleden wereldkampioen Niki Lauda geweest. Met 312T behaalde hij zijn eerste van drie wereldtitels. Mogelijk brengt de auto 8 miljoen dollar op.

De Ferrari 250 GT Series Cabriolet zal waarschijnlijk een vergelijkbaar bedrag opbrengen, de 250 GT LWB California Spider nog veel meer. Het veilinghuis gaat uit van een bedrag tot wel 13 miljoen dollar.

Ook veilingstuk 26 zal de aandacht trekken. Het betreft een Isotta Fraschini Tipo IM uit 1913, een van de oudste auto's op de veiling. Het model wordt misschien afgehamerd op 4 miljoen dollar. De Aston Martin DB4 GT uit 1961 zal waarschijnlijk voor nog eens een half miljoen extra van eigenaar wisselen.

Andere relevante veilingstukken zijn een Bugatti Type 57 Atalante uit 1936, een Duesenberg Model J Sport Berline uit 1930 en een Alfa Romeo 1900C SS Coupe uit 1955.

Een van de twee chassis die Niki Lauda in 1975 gebruikte. (foto: Gooding & Company)

Onbekend maakt niet onbemind

Onder de door Bonhams te veilen voertuigen bevind zich een Delahaye 135M Competition Court Roadster uit 1937 met een koets van Guillore. De opbrengst wordt geschat op 3,75 miljoen dollar. Ook bijzonder is de Auburn 12-160A Boattail Speedster uit 1932, aangezien het hier een van de best gerestaureerde exemplaren betreft. De prijs zal vermoedelijk uitkomen op 2,4 miljoen dollar.

Minder kostbaar maar daardoor niet minder bijzonder is de Panhard et Levassor uit 1901. Het exemplaar is voorzien van een 5 pk sterke tweecilinder motor, kettingaandrijving en een enkele koplamp. Het is een van twee overgebleven exemplaren en moet ongeveer 450.000 dollar opbrengen.

Een vergelijkbaar bedrag wordt verwacht voor de Porsche 356A T2 1600 Speedster uit 1957. Van een heel andere orde is de Porsche 918 uit 2015. Deze plug-inhybride sportwagen is voorzien van het Weissach-pakket met gewicht besparende componenten en heeft slechts 1.585 kilometer gelopen. Bonhams rekent op een bedrag tussen de 1,6 miljoen en 1,9 miljoen dollar.

Bijna totaal onvergelijkbaar met moderne auto's, deze Panhard. (Foto: Bonhams)