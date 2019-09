Uit recente artikelen over vakantieritten met elektrische auto's bleek dat lange afstanden in het buitenland goed te doen zijn, zeker met een Tesla. Dit merk heeft zijn eigen netwerk van snelladers in Europa. Ritten met andere auto's vergen wat meer planning. Ditmaal gaat AutoWeek op pad met een Audi, onder meer om kennis te maken met het Ionity-netwerk van laadstations.

Waar de vorige ritten met de Hyundai Kona Electric en Tesla Model S naar respectievelijk Spanje en Zuid-Frankrijk voerden, is de eindbestemming deze keer het Meer van Bled in Slovenië. De route van zo'n 1.600 kilometer loopt door België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Italië en Oostenrijk.

Nieuwkomer op de markt

Het voertuig is de Audi e-tron, een model in de hogere klasse dat eind vorig jaar geïntroduceerd werd. Er zijn in de eerste zeven maanden van dit jaar in Nederland 478 exemplaren van geregistreerd, waarmee de Audi beter scoort dan de Jaguar I-Pace en Tesla Model S.

De e-tron heeft een accupakket van 90 kWh in de vloer en komt volgens Audi onder ideale omstandigheden 411 kilometer ver. Op de snelweg met de airconditioning aan komt de actieradius echter onder de 300 kilometer uit.

De Audi e-tron is een elektrische nieuwkomer op de weg (foto: AutoWeek)

Vierhonderd nieuwe laadstations in 2020

Doordat deze reis door Audi georganiseerd is, zitten er veel minder haken en ogen aan dan de eerdere ritten door Europa. Deze trip is bedacht om aan te tonen dat een bereik van rond de 300 kilometer feitelijk al meer dan voldoende is.

Immers, zo vaak komt het niet voor dat je enorme afstanden aflegt. Wel zitten we nog steeds met het ingebakken beeld van 1.000 kilometer rijbereik in ons achterhoofd. Daarmee vergeleken is die 300 tot 350 kilometer toch wel magertjes.

De Audi kan gelukkig heel snel bijgeladen worden, waar mogelijk tot wel 155 kW, zodat er in een kwartier een kleine 150 kilometer aan rijbereik bijkomt. Dat kan onder andere bij de laadstations van Ionity. Dit netwerk wordt door Audi samen met Porsche, de BMW Group, Daimler en Ford uitgerold om het elektrisch rijden sneller te kunnen opschalen.

De bedoeling is dat er in 2020 al vierhonderd zogeheten high power charging stations op strategische plekken staan. De palen kunnen tot een snelheid van 350 kW laden, wat de auto's die op dit moment leverbaar zijn nog niet eens aankunnen.

Elektrische auto prettig voertuig in de bergen

Na het vertrek uit Amsterdam bereiken we na zo'n 250 kilometer de Ioninty-laadpaal net buiten Luik. Doordat dit een persreis is, is geen enkele paal bezet. Zo zal het in de praktijk dus niet altijd zijn. We zien een laadsnelheid van 142 kW, waardoor we slechts 25 minuten nodig hebben om de verbruikte 58 kWh weer bij te laden.

In de Alpen bewijst de elektrische Audi zich als heerlijk reisauto, aangezien het in de bergen een stuk prettiger rijden is met een elektromotor dan met een verbrandingsmotor. Dankzij de hoge trekkracht is klimmen een makkie en tijdens afdalingen vloeit de remenergie terug het accupakket in.

Dat het netwerk nog niet helemaal uitgerold is, blijkt uit onze stop in het Italiaanse Bolzano. Daar heeft Audi een mobiel snellaadstation neergezet, een extreem groot uitgevallen powerbank. Er staan twee grote containers en twee laadpalen, die samen vier auto's tegelijk met 150 kW kunnen bijladen.

Volkswagen, het moederbedrijf van Audi, heeft daadwerkelijk een dergelijke powerbank voor elektrische auto's in ontwikkeling. Eerder dit jaar presenteerde Volkswagen zijn ideeën daaromtrent: een mobiel laadstation met een capaciteit van 360 kWh dat tot maximaal vijftien elektrische auto's kan bijladen.

Laadsessies vooralsnog voordelig

Het Meer van Bled is het eindpunt van de reis. Zoals verwacht hebben we het gehaald. Voorwaarde is een goed laadnetwerk met ultrasnelle laders. En wij hadden natuurlijk de mazzel dat er altijd een laadpaal vrij was. De kosten vielen mee.

Een laadsessie kost bij Ionity altijd 8 euro, ongeacht het aantal kWh's dat je laadt en dat maakt deze aanbieder bij een laadsessie vanaf ongeveer 30 kWh behoorlijk voordelig.

We hebben in totaal zeven keer geladen, maar om de Audi aan het eind weer vol af te leveren, zouden we nog een keer aan de stekker moeten. Kortom: bijna 1.700 kilometer voor 64 euro. Met een Audi Q7 TDI zouden we zo'n 160 liter diesel hebben verstookt.

De Audi e-tron heeft een laadcapaciteit van maximaal 150 kW (foto: Audi)

