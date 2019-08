De modellen van Dacia hebben nauwelijks moderne rijhulp- en veiligheidssysteem aan boord, zijn niet hybride of elektrisch en ook een automaat is beperkt beschikbaar. Kortom, alles wat een moderne auto anno 2019 volgens de marketingmachines moet hebben, ontbreekt. Toch is het Roemeense merk een doorslaand succes. Waar ligt dat aan?

Kijk ook op AutoWeek.nl

Gemeten over het eerste half jaar is Dacia op basis van verkoopcijfers inmiddels het dertiende merk van Europa. De dochteronderneming van Renault heeft fabrikanten als Hyundai, Kia, Nissan en Seat inmiddels overvleugeld.

Dacia was tevens het merk dat in Europa de afgelopen zes maanden zijn marktaandeel het meest wist te vergroten, aldus onderzoeksbureau JATO. Het Roemeense merk heeft nu 3,73 procent van de Europese markt in handen. Op de thuismarkt heeft Dacia een marktaandeel van 30 procent.

Het succes van Dacia is voor een belangrijk deel te verklaren door het feit dat het een belangrijke speler is op de markt voor particulieren. Bijna 80 procent van de verkoop komt op het conto van deze groep. Vorig jaar waren de Dacia Sandero en de Dacia Duster de meest gekochte privéauto's van heel Europa.

Bijna 80 procent van de Dacia's wordt door particulieren gekocht. (Foto: Dacia)

Fors goedkoper dan de concurrentie

Wat daarbij helpt is het gunstige prijskaartje van de modellen. Auto's van Dacia zijn zeker elders in Europa fors goedkoper dan de concurrentie. Gekeken naar de vier grootste automarkten van het continent, te weten Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, ligt de gemiddelde prijs van een Dacia Sandero op 10.996 euro, flink minder dan de eerstvolgende gunstig geprijsde auto, de gemiddeld 15.781 euro kostende Skoda Fabia. Het gat tussen de Dacia Sandero en de Volkswagen Polo is bijna 9.000 euro.

Dat is meer dan de basisprijs van een Sandero in landen als Frankrijk en België, waar het model vanaf 7.990 euro te koop is. In Nederland beginnen de prijzen vanwege de belastingdruk pas bij 13.830 euro. Daarmee is het alsnog een van de voordeligste auto's. Bovendien is de Sandero groter dan gelijk geprijsde modellen als de Citroën C1 en Kia Picanto.

Een Duster is in België ook zomaar 4.000 euro goedkoper dan een SUV van Suzuki, het merk dat na Dacia het populairst is bij particulieren in Europa. Daarvoor moet je echter wel zaken als airconditioning en elektrische ramen missen. Het prijsverschil is in Nederland door ons belastingstelsel verwaarloosbaar. Hier kost een Duster minimaal 18.830 euro.

In Nederland doet het merk het dan ook minder goed. Hier bezet het merk de 21e plaats in de verkooplijst.

Auto's van Dacia zijn zeker elders in Europa fors goedkoper dan de concurrentie. (Foto: Dacia)

Sandero de op vier na bestverkochte auto van Europa

Frankrijk is de grootste afzetmarkt voor Dacia, hetgeen ongetwijfeld te maken heeft met het Franse moederbedrijf. Er gingen in het eerste half jaar 76.000 exemplaren op kenteken.

"De Duster doet het in Frankrijk bijzonder goed, het is de meest verkochte compacte SUV op de particuliere markt met reeds 28.000 modellen verkocht tussen januari en juni 2019", zegt Janet Richter, pr-manager van moederbedrijf Renault in Nederland.

In Italië werd de sterkste verkoopstijging van het merk genoteerd: 42 procent naar 49.000 stuks. Ook in Duitsland en Spanje kan Dacia op de nodige populariteit rekenen. Daar werden respectievelijk 41.000 en 33.000 nieuwe exemplaren geregistreerd.

Met 123.000 stuks is de Sandero het meest verkochte model van het merk. Dat is opvallend, aangezien het model al sinds 2012 in min of meer ongewijzigde vorm op de markt is. De Duster volgt met 118.000 exemplaren op plaats twee en de Logan met 33.000 stuks op de derde plek.

In juni was de Sandero zelfs de op vier na bestverkochte auto van Europa. De Duster eindigde op plaats zes. Daarmee deden de modellen het beter dan auto's als de Ford Fiesta en Volkswagen Tiguan. "De Duster kent sowieso een groot succes vanaf zijn introductie in 2010. Met 1.515.000 registraties klimt de auto nog steeds op in het compacte segment", zegt Richter.

De Sandero heeft zich opgewerkt tot een van Europa's populairste auto's. (Foto: Dacia)

Al bijna vijftien jaar in Nederland

Dacia is opgericht in 1966 en de link met Renault was er vanaf het begin. Het merk wilde zich op de kaart zetten met een eigen versie van de Renault 12. Dacia had de tekeningen en de mallen van het model al gekocht, maar besloot uiteindelijk in 1968 te beginnen met het onder licentie produceren van de Renault 8. Een jaar later volgde alsnog de Renault 12-afgeleide Dacia 1300.

Het zou tot ver in de jaren negentig duren voordat Dacia met een geheel eigen auto kwam, de Nova. Niet veel later werd Dacia overgenomen door Renault, waarmee de cirkel na ruim drie decennia weer rond was.

In 2005 volgde in Nederland de hernieuwde kennismaking met Dacia toen het merk de Logan introduceerde. Het model werd als budgetauto in de markt gezet en was destijds vanaf 8.495 euro te koop.

"Het merk heeft een groeidoelstelling om uiteindelijk vanaf 2022 ongeveer twee miljoen auto's per jaar te gaan verkopen. De merkwaarden van Dacia blijven ongewijzigd; het produceren van kwalitatieve, attractieve en betaalbare auto's", besluit Richter.

Met deze auto maakte Nederland in 2005 opnieuw kennis met Dacia. (Foto: Dacia)

Kijk ook op AutoWeek.nl