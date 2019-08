In Madrid is de nieuwe Volkswagen Golf gesignaleerd. Het model, dat pas later deze zomer officieel onthuld wordt, werd tijdens opnames van een promotievideo gefotografeerd.

De foto's, die helaas niet heel scherp zijn, werden naar buiten gebracht door het Franse forum Worldscoop. Toch geven ze een goed beeld van de nieuwe Volkswagen Golf.

Model is redelijk conventioneel vormgegeven

Het nieuwe model is naar goed gebruik redelijk conventioneel vormgegeven. Met name aan de achterzijde zijn de verschillen met de huidige Golf klein. Aan de voorzijde zorgen de nieuwe koplampunits, motorkap en bumper voor een ander aangezicht.

Binnenin zijn de wijzigingen een stuk groter, aangezien het dashboard van de nieuwe Golf voor een groot deel digitaal wordt, al dan niet tegen meerprijs. De twee naast elkaar geplaatste schermen vormen dankzij de behuizing optisch een geheel. Bovendien moet de Golf bol staan van de connectiviteitsmogelijkheden, zoals over-the-air software-updates.

De twee schermen lopen vloeiend in elkaar over (Afbeelding: Volkswagen)

Mild hybrid-systeem voor lager verbruik

Onderhuids past Volkswagen mild hybrid-techniek toe. Dit systeem maakt gebruik van een 48V lithium-ionbatterij, die gekoppeld is aan een riemstartgenerator. Dit onderdeel neemt onder andere de taak van de startmotor over. Tijdens het accelereren zorgt het mild hybrid-systeem bovendien voor een steuntje in de rug.

Volkswagen levert de techniek in eerste instantie in combinatie met de 115 pk sterke driecilinder benzinemotor en de 1,5-liter viercilinder benzinekrachtbron, die 150 pk levert. De motoren zijn gekoppeld aan een automaat. Uiteindelijk moet het mild hybrid-systeem voor het gehele modelaanbod beschikbaar komen. Het merk claimt, afhankelijk van het rijgedrag, een brandstofbesparing van 0,4 liter per 100 kilometer.

De componenten van het mild hybrid-systeem van Volkswagen (foto: Volkswagen)

Publieksdebuut uitgesteld

Aanvankelijk stond het publieksdebuut van de nieuwe Golf gepland voor de Internationale Automobilausstellung in Frankfurt in september. De ontwikkeling van de software van de Golf zorgde echter voor de nodige hoofdbrekers, waardoor de lancering rond de kerst zou vallen. Dat is geen goed verkoopmoment, verklaarde verkoop- en marketingbaas Jürgen Stackman tegenover Automotive News Europe eerder dit jaar.

Daarom zal de autoshow in Frankfurt in het teken staan van de volledig elektrische ID. 3. De Nieuwe Golf krijgt vervolgens zijn eigen mediamoment, aldus Stackman. De Nederlandse importeur bevestigt deze lezing. Volkswagen verwacht dat het in februari volgend jaar kan beginnen met de verkoop van het nieuwe model.

