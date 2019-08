De Franse automaker Renault heeft gesprekken gevoerd met de Japanse automaker Nissan om het aandeel van de Fransen in het Japanse bedrijf terug te dringen. Hiermee wil Renault de fusiegesprekken met Fiat Chrysler nieuw leven inblazen, schrijft The Wall Street Journal (WSJ) zaterdag.

In juni liepen gesprekken tussen beide partijen over een mogelijke fusie op niets uit, nadat Nissan zei niet achter de fusie te staan. De Franse staat, de grootste aandeelhouder van Renault, wilde geen goedkeuring geven aan de fusie voordat Nissan ook akkoord was met de deal.

Met de vermindering van het Franse belang in Nissan wil Renault volgens WSJ de spanningen tussen de twee partijen verminderen, om zo alsnog tot een fusie met Fiat Chrysler te komen.

Het Franse autobedrijf heeft momenteel een belang van 43,4 procent in de Japanse automaker, terwijl Nissan slechts 15 procent van de aandelen van Renault in handen heeft. Ook hebben de Japanners geen stemrecht bij Renault, ondanks dat Nissan groter is.